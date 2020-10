Microsoft a fabriqué un réfrigérateur Xbox Series X qu’il distribue

La Xbox Series X et la PlayStation 5 de Sony présentent toutes deux de nouveaux designs, plus grands et plus verticaux, et toutes deux ont reçu leur part de blagues et de critiques. Cependant, plutôt que de balayer tout cela sous le tapis, Xbox semble avoir adopté de plusieurs façons l’association de sa nouvelle console avec un réfrigérateur.

En effet, Microsoft a révélé pour la première fois la Xbox Series X il y a près d’un an, et l’internet s’est déchaîné et l’a immédiatement comparée à un réfrigérateur. Un mème est né, et Microsoft l’a adopté pour nous rassurer sur le fait que la Series X est, en fait, plus petite qu’un réfrigérateur. Microsoft est maintenant allée encore plus loin et a en fait créé… un réfrigérateur Xbox Series X.

Microsoft a livré l’un de ces réfrigérateurs spéciaux à la célèbre YouTubeuse iJustine, qui a reçu un gigantesque emballage qui, après un laborieux déballage, a révélé une boîte de Xbox Series X plus grande que nature qui était une réplique exacte de l’emballage de la console. Mais au lieu de simplement contenir une réplique géante de la console à l’intérieur, Xbox a en fait envoyé à iJustine un réfrigérateur parfaitement fonctionnel conçu pour ressembler à une Xbox Series X.

Mais les similitudes ne s’arrêtent pas là et le soin apporté aux détails pour reproduire la console à plus grande échelle est vraiment impressionnant. De l’éclairage aux effets sonores, il s’agit sans aucun doute d’un loisir que les fans de Xbox aimeraient avoir chez eux, en supposant qu’il puisse même tenir.

Une tombola…

Ce réfrigérateur est une réplique 1:1 de la Xbox Series X, mesurant plus de 1,82 m de haut et pesant 181 kg. Il a même un logo Xbox à l’avant qui s’allume, et le son de démarrage de la Xbox Series X s’allume lorsque vous utilisez la fente du lecteur de disque pour ouvrir la porte du réfrigérateur. Le réfrigérateur brille de vert à l’intérieur (bah oui, pourquoi pas).

Bien que Microsoft évalue ce réfrigérateur à 499 dollars, le même prix que la Xbox Series X, vous ne pourrez pas en acheter un. Malheureusement, un seul de ces fans pourra en emporter un chez lui. La Youtubeuse révèle que seuls trois réfrigérateurs Xbox Series X ont été fabriqués, dont un avec le rappeur Snoop Dog. L’autre sera réservé pour une tombola à laquelle les fans de Xbox mourront d’envie de participer — le gagnant sera désigné le 4 novembre.