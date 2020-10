La mise à jour optionnelle pour Windows 10 supprime définitivement Adobe Flash

Microsoft a publié une mise à jour optionnelle (KB4577586) de Windows 10 par le biais du Microsoft Catalogue qui supprime Adobe Flash. Cette mise à jour intervient plusieurs mois après l’annonce par Adobe de la date de dépréciation de Flash — le 31 décembre 2020.

Après avoir installé la mise à jour KB4577586, vous ne pouvez plus la désinstaller. Vous devrez soit réinitialiser votre appareil à un point de restauration système antérieur, soit réinstaller Windows si vous devez utiliser Adobe Flash après la mise à jour.

Bien que la mise à jour soit facultative pour l’instant, Microsoft a précisé que la société lancera cette mise à jour depuis le Windows Server Update Service (WSUS) et Windows Update au début de l’année 2021. La mise à jour est applicable à Windows 10, aux éditions Windows Server, à Windows RT 8.1 et à Windows 8.1.

« Nous publions cette mise à jour de suppression avant la fin du support pour aider les clients à tester et valider leurs environnements pour tout impact qui pourrait se produire par la suppression d’Adobe Flash Player », déclare Microsoft.

Comme le note Bleeping Computer, la mise à jour ne fait que supprimer le Flash fourni avec Windows et non les installations autonomes et les composants du navigateur. Par conséquent, vous devrez les désinstaller manuellement si vous avez installé Flash vous-même. Vous trouverez les instructions et le programme de désinstallation ici. Toutefois, Microsoft supprimera toutes les API, les politiques de groupe et les interfaces utilisateur liées à Adobe Flash Player de Microsoft Edge (ancien) et d’Internet Explorer 11 par une mise à jour cumulative sur Windows 10 et Windows 8.1 à l’été 2021.

Encore une potentielle désinstallation manuelle

Ainsi, s’il est vrai que cette mise à jour supprime le Flash Player de Windows, elle ne le fait que de manière très vague. Microsoft, pour ce que ça vaut, a son propre calendrier pour la suppression de Flash de ses produits, et il semble que le processus sera terminé — à quelques exceptions près — d’ici le milieu de l’année prochaine.

Si votre utilisation ne dépend pas fortement d’Adobe Flash, il n’y a pas de raison importante de conserver Flash sur votre PC en 2020. Étant donné les failles de sécurité existantes, vous devriez sérieusement envisager de désinstaller Adobe Flash dès maintenant. De son côté, Adobe vous invitera également à désinstaller Flash.