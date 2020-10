Après avoir conquis le marché du streaming vidéo avec un flot de séries TV très populaires comme Stranger Things, La casa de papel, et bien d’autres, Netflix semble maintenant prêt à ajouter un « mode audio » pour l’écoute en arrière-plan.

C’est ce qu’affirme XDA Developers, qui indique qu’un démontage de l’APK de la dernière version de l’application Android de Netflix suggère que la société travaille sur la lecture audio en arrière-plan.

La nouvelle fonctionnalité, dont on peut trouver des indices dans la version 7.79.1 de l’application Netflix, suggère que les utilisateurs pourraient bientôt pouvoir se contenter d’écouter leurs séries TV préférées plutôt que de diffuser des vidéos complètes. Selon le rapport, la version susmentionnée de l’application contient un certain nombre de chaînes de caractères qui révèlent la nouvelle fonctionnalité.

Voici quelques-unes de ces chaînes :

<string name="audio_mode_intro_tooltip_message"> Save your data by turning off the video and listening to your favorite shows. </string>

<string name="audio_mode_tooltip_title"> New </string>

<string name="audio_mode_video_off_tooltip_message"> The video is off, but you can continue listening to your show while you are busy doing other things. </string>

Si la fonctionnalité est finalement mise en place, elle sera utile pour les concerts de musique et les sketches de comédie, où vous pouvez sauvegarder beaucoup de données mobiles en diffusant simplement l’audio en continu tout en sautant la vidéo.

Cela dit, il s’agit encore d’un travail en cours, il n’est donc pas certain qu’il parviendra un jour à une construction stable.

Une fonction assez utile

Cependant, il s’agira d’une fonction assez utile pour les personnes ayant peu de données, il sera donc intéressant de voir quand Netflix commencera enfin à le déployer pour tous les utilisateurs. De plus, outre les avantages évidents que vous tirez de la possibilité de faire plusieurs tâches à la fois tout en continuant à écouter votre contenu Netflix en arrière-plan, la société semble également le présenter comme un moyen d’économiser les données et la batterie. Cela serait logique, car l’écran et le processeur n’ont plus besoin d’afficher de contenu vidéo.

Bien sûr, Netflix propose déjà un mode « image dans l’image », ou plus précisément une fenêtre flottante sur Android et iOS, permettant aux utilisateurs de continuer à regarder et à écouter du contenu pendant qu’ils font autre chose. Les différences entre les deux modes, ou lecture audio en arrière-plan et image dans l’image devraient être évidentes.

Netflix n’a pas encore annoncé officiellement cette prétendue fonction audio uniquement, alors ne vous faites pas d’illusions pour l’instant.