Avec ClipDrop, vous pouvez découper un objet de la vie réelle et la déposer dans Photoshop

En mai dernier, nous avons entendu parler d’un projet de recherche testant le concept d’utilisation de la réalité augmentée pour copier des objets dans la vie réelle et les coller dans Photoshop. C’était une démo impressionnante, mais vous ne pouviez pas l’utiliser.

Jusqu’à présent, en effet. ClipDrop est maintenant un vrai produit pour Android, iOS, Mac et Windows. Mais à un prix d’introduction de 40 euros par an, il est très cher.

ClipDrop est à la fois une application de réalité augmentée et d’intelligence artificielle. Vous pouvez utiliser l’appareil photo de votre smartphone pour prendre une photo d’un objet du monde réel, comme une plante, un croquis ou une veste. L’application scanne l’objet et le numérise. Vous tenez ensuite votre appareil photo au-dessus de la copie de Photoshop de votre Mac ou PC et appuyez sur « Envoyer ».

Et c’est ainsi que vous avez importé un objet du monde réel dans Photoshop. ClipDrop configure même l’objet avec un masque de calque non destructif dans Photoshop pour que vous puissiez faire des ajustements rapidement et facilement.

Aaand here it is..!!! 😱

After months of hard work with @jblanchefr, @ClipDropApp beta (AR Copy Paste) is now publicly available on #Android, #iOS, #macOS, and #Windows

🔥 https://t.co/52eLMEfXNR 🔥

Here’s a thread of what you can already do with it ↓ 1/n#ML #AR #AI pic.twitter.com/0fQJQ8KRBv

— Cyril Diagne (@cyrildiagne) October 22, 2020