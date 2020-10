Chrome OS pourrait enfin se vanter d’un mode sombre

Enfin, Chrome OS va peut-être se doter d’un mode sombre, mais jusqu’à présent il n’a été repéré que dans son canal expérimental Canary, a rapporté Android Police. Alors que les deux systèmes d’exploitation les plus populaires — Windows et macOS — ont un mode sombre depuis un certain temps, les utilisateurs de Chrome OS n’ont malheureusement pas eu cette chance. Cela pourrait ne plus être le cas dès que Google aura commencé à déployer une implémentation en cours du mode sombre, désormais disponible pour les utilisateurs les plus aventureux de Chrome OS.

Avant d’aller tester ce nouveau mode dans la version Canary de Chrome, une petite mise en garde s’impose : la version Canary est une version instable de Chrome OS, qui reçoit des mises à jour quotidiennes de fonctionnalités avant qu’elles n’aient été largement testées. Elle n’est accessible que depuis les Chromebooks passés en mode développeur (à ne pas confondre avec le canal Chrome OS Developer). Google avertit que Canary peut être « instable ».

Mais pour le moment, pour activer le mode sombre sur votre Chromebook, vous devez avoir installé le canal Canary. Une fois cela fait, Android Central indique qu’il vous suffit d’ouvrir Chrome et de taper chrome://flags/#enable-force-dark et chrome://flags/#enable-webui-dark-mode dans la barre d’URL.

Comme mentionné ci-dessus, le mode sombre n’est pas encore tout à fait au point, et bien que certains aspects de l’interface de Chrome OS, tels que le sélecteur de fond d’écran, le navigateur et la plupart des applications système semblent excellents en mode sombre pour le moment, il y a des incohérences.

Le média confirme néanmoins que ce mode sombre semble s’appliquer à l’ensemble de l’interface utilisateur, et pas seulement aux arrière-plans plus sombres.

Pas encore un mode sombre complet

Cela peut sembler être un simple changement pour les utilisateurs, mais il y a une raison pour laquelle le mode sombre n’est pas si facile à mettre en œuvre. Cela est particulièrement vrai lorsqu’il s’agit de modifier la façon dont le contenu Web est affiché, car il échappe au contrôle direct des fabricants de plateformes et de navigateurs. Pourtant, cela fait longtemps que cela dure et le mode sombre de Chrome OS pourrait enfin se concrétiser dans quelques versions.

Certains pourraient se demander pourquoi on fait tant d’histoires avec ce que certains considèrent comme un simple changement visuel. Il a cependant été prouvé que le mode sombre est plus agréable pour les yeux, surtout lorsque l’on travaille dans un environnement peu éclairé. Il contribue sans aucun doute à améliorer l’accessibilité et la convivialité du logiciel pour de nombreux utilisateurs.

Que pensez-vous d’un mode sombre dans Chrome OS ? Est-ce quelque chose que vous attendez également ?