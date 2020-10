Acer fait équipe avec Porsche Design pour le luxueux ordinateur portable Book RS

Acer fait équipe avec Porsche Design pour un nouveau portable « de luxe » haut de gamme, le Porsche Design Acer Book RS, qui cherche à combiner les conceptions de produits de Porsche Design avec le savoir-faire d’Acer en matière de portables.

Ce partenariat est important, étant donné que le dernier ordinateur portable de la marque Porsche Design, le Porsche Design Book One (que le studio de design a développé de son propre chef), présentait des défauts majeurs dus à la priorité donnée au style sur la fonctionnalité.

En revanche, le Porsche Design Acer Book RS ressemble à un ordinateur portable plus conventionnel (bien qu’il soit toujours recouvert de fibre de carbone). L’écran est peut-être la partie la moins impressionnante de l’ensemble. Il est équipé d’un écran tactile IPS de 14 pouces au format 16:9. Cet appareil a une résolution full HD (1 920 x 1 080 pixels), une luminosité maximale de 340 nits et une couleur 100 % sRGB.

Les spécifications sont également encourageantes. Cet ordinateur portable d’apparence très sophistiquée fonctionne avec au moins deux configurations possibles. L’une se vantera d’un processeur Intel Core i5-1135G7, l’autre avec un processeur Intel Core i7-1165G7. Tous deux sont des processeurs Intel Core de 11e génération, et ils seront assortis de deux potentielles configurations graphiques.

De solides performances

Une version de cet ordinateur portable est équipée d’une puce Intel Iris X Graphics, l’autre d’une puce graphique NVIDIA GeForce MX350. Toutes deux prennent en charge la mémoire SDRAM LPDDR4X à deux canaux, avec 8 ou 16 Go de mémoire système LPDDR4X intégrée. Le stockage est assuré par un SSD de 512 Go ou 1 To (PCIe Gen3, 8 Gb/s, NVMe).

Cet ordinateur se vantera d’un son DTS Audio et la connectivité Intel Wireless Wi-Fi 6 AX201, et le clavier a des touches rétro-éclairées. Ce portable possède une charnière unibody qui relie l’écran au reste du portable et permet une expérience unique avec son clavier. Lorsque le Acer Book RS est ouvert, le clavier est « légèrement surélevé ». Cette élévation « améliore le refroidissement » et crée « une expérience de frappe plus ergonomique ».

Une série d’accessoires

Le Acer Book RS sort avec un pack Porsche Design Acer Travelpack RS (299 euros). Ce dernier comprend un tapis de souris, une souris (99 euros), une pochette de transport et une housse pour ordinateur portable. La housse de l’ordinateur portable est en tissu 1680D, tandis que la pochette de voyage est en cuir ECCO PALERMO XA. La souris « Bluetooth et sans fil Porsche Design Acer Mouse RS » fonctionne avec un revêtement en fibre de carbone pour le bouton gauche de la souris et sa housse inférieure. Cette souris est également pourvue d’un commutateur DPI qui permet aux utilisateurs de basculer rapidement entre trois niveaux de sensibilité prédéfinis.

Le portable lui-même est également beaucoup moins cher que le dernier portable de Porsche Design, à partir de 1 799 euros en France dès le mois de décembre. Le pack premium Porsche Design Acer Book RS (ordinateur i7, sac de voyage, souris) sera disponible également en décembre à partir de 2 399 €.