HONOR dévoile sa collaboration avec Porsche Design au MWC 2024

Dans une alliance spectaculaire entre technologie de pointe et design fonctionnel, HONOR et Porsche Design révèlent leur collaboration prometteuse au Mobile World Congress (MWC) 2024, le 25 février à Barcelone. Cette collaboration vise à marquer l’industrie des dispositifs intelligents de luxe avec le lancement du HONOR Magic V2 RSR Porsche Design et de la série HONOR Magic6, ainsi qu’un autre smartphone phare encore non nommé.

Lors d’une interview conjointe entre Yuan, le designer en chef de HONOR, et Carsten Monnerjan, responsable du design chez Porsche Lifestyle Group, parue dans le magazine Wallpaper, les deux marques ont partagé leur vision commune. Leur objectif ? Fusionner la technologie avancée avec un design fonctionnel pour lancer des produits premium dans le marché des dispositifs intelligents de luxe. L’entretien a mis en lumière l’approche de développement, discutant des éléments de design iconiques, des couleurs, des matériaux, des technologies et des principes de production inspirés par l’industrie automobile.

Le partenariat promet non seulement d’introduire des innovations marquantes avec le HONOR Magic V2 RSR Porsche Design, reconnu pour être le smartphone pliable vers l’intérieur le plus fin du marché, mais aussi d’explorer de nouveaux horizons avec la série HONOR Magic6 et un dispositif inédit à découvrir au MWC. Cette initiative souligne l’esprit pionnier partagé par HONOR et Porsche Design, mettant en avant leur engagement à repousser les limites de l’innovation et du design.

Le nouveau smartphone, potentiellement baptisé Magic6 Pro Porsche Design, ou inaugurant une toute nouvelle série d’HONOR, reste enveloppé de mystère. Les passionnés de technologie et les aficionados de design sont invités à suivre de près l’événement de lancement de HONOR le 25 février à 14 h pour découvrir les fruits de cette collaboration exceptionnelle.

Cette collaboration entre HONOR et Porsche Design marque un tournant dans le monde des technologies portables, combinant esthétique de luxe et innovation technologique pour répondre aux attentes des consommateurs à la recherche d’expériences utilisateur exceptionnelles et de design fonctionnel.