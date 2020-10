Les Acer ConceptD 7 et ConceptD 7 Pro restent très élégants et puissants

Les ordinateurs portables Acer ConceptD 7 et ConceptD 7 Pro ont rejoint l’ordinateur de bureau ConceptD 300 pour une grande révélation créative lors de sa conférence Acer@Next.

Ces machines font partie de la gamme de produits Acer destinés aux « créateurs », conçus pour être esthétiques et offrir une puissance de traitement élevée. Parce qu’ils sont si haut de gamme, ils portent des étiquettes de prix que vous ne verrez pas vraiment ailleurs dans la gamme de produits Acer révélée hier.

Les ordinateurs portables Acer ConceptD 7 et Acer ConceptD 7 Pro ont reçu quelques nouvelles caractéristiques en plus de leur design industriel actualisé. Les deux ordinateurs portables seront disponibles avec de nouveaux processeurs Intel Core de 10e génération ainsi qu’un nouveau système thermique « Vortex Flow ». En outre, vous pourrez opter pour des cartes graphiques RTX 2080 Super dans le ConceptD 7 ou une Quadro 5000 dans le ConceptD 7 Pro, et les deux machines peuvent avoir jusqu’à 16 Go de RAM.

Comme auparavant, vous aurez devant vous un magnifique écran IPS de 15,6 pouces d’une résolution 4K qui a été validé par Pantone et qui a une précision chromatique Delta E<2 (ce qui signifie qu’il n’est que légèrement moins précis dans la reproduction des couleurs que l’œil humain peut le voir, et une caractéristique cruciale pour les moniteurs professionnels). En ce qui concerne la connectivité, vous aurez accès aux ports Ethernet, HDMI, USB 3.2 (x3), USB-C et Thunderbolt 3.

Naturellement, l’un des plus grands défis à relever avec des options graphiques puissantes comme la RTX 3070 ou la Quadro 5000 dans un ordinateur portable est de garder le tout au frais. Acer affirme que son nouveau système « Vortex Flow » avec de nouvelles ouvertures sur le dessus et les côtés de la machine permettra de garder les choses au frais et silencieuses.

ConceptD 300, l’ordinateur de bureau très alléchant

La mise à niveau la plus importante de la collection ConceptD est la version de bureau Acer ConceptD 300. L’ordinateur de bureau a été doté d’un processeur Intel Core i7 de 10e génération et annoncé avec un super GPU NVIDIA GeForce RTX 2070. Cette machine de bureau fonctionne avec 64 Go de mémoire DDR4 à 2 666 MHz et dispose d’un peu de place pour des mises à jour optionnelles.

Cet appareil a des options pour le GPU NVIDIA GeForce RTX 3070 ou NVIDIA Quadro P2200. En outre, il est équipé de Windows 10 Pro, et la combinaison d’un disque dur de 4 To à un stockage rapide PCIe M.2 SSD de 1 To.

Le ConceptD 300 sera disponible en novembre, à partir de 1 299 €, tandis que le ConceptD 7 Pro sera disponible en octobre à partir de 3 699 euros, et le ConceptD 7 sera disponible en octobre, à partir de 2 899 euros.