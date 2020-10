Le Acer Chromebook Spin 513 est le premier Chromebook avec une puce Snapdragon

Acer a annoncé ses Chromebook Spin 513 et Chromebook Enterprise Spin 513. Ce sont les premiers appareils Chrome OS alimentés par les puces Snapdragon 7c de Qualcomm. Le Chromebook Spin 513 sera disponible en France en janvier 2021 à partir de 429 euros, tandis que le Chromebook Enterprise Spin 513 sera disponible en février 2021 à partir de 699 euros.

Le Snapdragon 7c est un processeur mobile d’entrée de gamme construit sur un procédé de fabrication de 8 nm. C’est un processeur octa-core KryoTM 468, couplé à un GPU AdrenoTM 618 qui permet aux utilisateurs de profiter de jeux en ligne et de vidéos en streaming.

C’est un processeur moins puissant que beaucoup de ceux que l’on trouve dans les appareils Windows courants — c’est actuellement le processeur le plus faible de Qualcomm pour les ordinateurs portables — mais Qualcomm affirme que l’un de ses principaux avantages est une plus grande autonomie de la batterie. Acer indique que vous aurez 14 heures d’autonomie.

Autre nouveauté, vous pourrez configurer les deux modèles avec la 4G LTE, un avantage appréciable pour les travailleurs itinérants que vous ne voyez pas tous les jours, même dans les Pixelbook, le fleuron de la gamme Chromebook. Le Chromebook Spin 513 dispose de 128 Go de stockage et de 8 Go de RAM, de deux ports USB-C ainsi que d’un port USB-A, d’un clavier rétroéclairé en option et d’une charnière à 360 degrés.

Avec le Wi-Fi 802.11 ac muni de la technologie 2×2 MIMO et de la 4G LTE (en option), vous resterez connecté à tout moment, que vous soyez à la maison, au bureau ou sur la route Un élégant design

Côté design, il comprend un robuste et élégant châssis en aluminium, ainsi qu’un écran et un pavé tactile en verre Corning Gorilla résistant aux rayures et aux chocs. De plus, la finesse de ses bordures offre un rapport écran/châssis de 78 %, permettant de profiter pleinement de son écran tactile IPS2 de 13,3 pouces d’une résolution full HD. Il est assez compact, pesant moins de 1,2 kg et une épaisseur de 15,55 mm.

Le modèle Enterprise est doté de fonctions de sécurité et de gestion supplémentaires pour les utilisateurs professionnels. Mais, la grande question est de savoir si le Snapdragon 7c sera performant, alors, gardez un œil sur ces résultats au début de l’année prochaine.