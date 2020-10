Le premier démontage de l’iPhone 12 montre des mises à niveau intéressantes

Ce qui est probablement la toute première vidéo de démontage du nouvel iPhone 12 a fait surface sur les réseaux sociaux chinois, montrant les entrailles du nouveau smartphone d’Apple. La vidéo est courte, seulement 2 minutes et 20 secondes, et n’est certainement pas un démontage en profondeur, mais elle donne un aperçu de certains des changements qu’Apple a apportés avant de voir des démontages plus détaillés.

Cet appareil est l’un des deux smartphones de la gamme d’iPhone 12 qui seront lancés dans la première vague, l’autre étant appelé iPhone 12 Pro. Cet iPhone 12 standard a une conception sensiblement différente à l’extérieur par rapport aux deux dernières générations d’iPhone, il n’est donc pas surprenant que l’intérieur ait changé de plusieurs façons.

Par exemple, la vidéo indique qu’il suffit de quelques vis et d’une ventouse pour retirer l’écran du reste du châssis de l’iPhone.

À l’intérieur, vous trouverez une batterie plus petite que celle de l’iPhone 11. Alors que l’iPhone 11 avait une batterie de 3 110 mAh, l’iPhone 12 fonctionne avec une batterie d’une capacité de 2 815 mAh. Cela ne signifie pas nécessairement que l’iPhone 12 n’aura pas une aussi grande autonomie sur une seule charge — mais c’est possible. Il se peut aussi que l’iPhone 12 soit mieux optimisé pour tirer le meilleur parti de la batterie qu’il dispose.

Le moteur Taptic Engine est plus petit dans l’iPhone 12 que dans l’iPhone 11. Ce composant conserve également le lettrage en gras de TAPTIC ENGINE pour que quiconque démonte l’appareil puisse voir que ce matériel, plus que tout autre, est fabriqué par Apple, pour Apple.

De belles surprises

Le démontage révèle également les composants pour la technologie MagSafe. Cet anneau magnétique (et divers autres composants, dont le NFC), est situé à l’arrière de l’appareil, au centre du panneau. Le matériel MagSafe ne semble pas particulièrement facile à réparer, mais nous devrons attendre un démontage plus approfondi pour en être sûrs.

Comme c’est généralement le cas, l’iPhone 12 est très bien rangé et sera probablement relativement facile à utiliser une fois que les grands noms de la réparation de smartphones auront fait savoir qu’ils ont réussi à pénétrer dedans.

Jetez un coup d’œil aux premiers tests de l’iPhone 12 ! Les iPhone 12 et iPhone 12 Pro seront dans quelques heures dans les mains des consommateurs, mais l’iPhone 12 mini et l’iPhone 12 Pro Max d’Apple ne seront disponibles en précommande que le 6 novembre.