La série OnePlus 9 pourrait être lancée dès mars 2021

La semaine dernière, OnePlus a lancé le OnePlus 8T avec un processeur Snapdragon 865, un écran avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz et une charge rapide Warp Charge de 65 W. Alors que les premiers clients attendent ou viennent de recevoir leur OnePlus 8T, une nouvelle rumeur laisse entendre que la série OnePlus 9 sera lancée plus tôt que prévu.

Selon un nouveau rapport sur Android Central, OnePlus pourrait annoncer la série de smartphones OnePlus 9 en mars 2021. Au cas où vous vous poseriez la question, OnePlus a dévoilé la gamme de smartphones OnePlus 8 le 14 avril de cette année. Cette nouvelle arrive quelques jours seulement après qu’une autre rumeur ait suggéré que Samsung prévoit de lancer la gamme Galaxy S21 d’ici la fin de l’année ou en janvier prochain.

Ce n’est pas la première fois que nous entendons parler de la série OnePlus 9. Avant même le lancement du OnePlus 8T, le membre OneNormalUserName de XDA avait tweeté le nom de code de la série OnePlus 9 — « lemonade ». En outre, Max J., un informateur fiable, a corroboré le nom de code au début de la semaine.

Bien que OnePlus ait sauté la variante Pro avec la série OnePlus 8T, on peut s’attendre à ce que la société lance le OnePlus 9 Pro. En effet, tout comme la série OnePlus 8, on peut prévoir que la série de OnePlus 9 comprendra deux modèles : OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro. Alors que le OnePlus 9 sera un modèle phare de valeur comme le OnePlus 8 et le 8T, le OnePlus 9 Pro s’adaptera aux smartphones phares haut de gamme comme le Galaxy S21 de Samsung.

Les spécifications exactes de la série OnePlus 9 restent inconnues pour l’instant.

lemonade

lemonadep

lemonadept

lemonadet

lemonadev —OneNormalUsername (@1NormalUsername) September 1, 2020

On peut s’attendre à une charge rapide Warp Charge 65, à une classification IP officielle, à une charge sans fil et au futur processeur Snapdragon 875 gravé en 5 nm de Qualcomm, ainsi qu’à des améliorations des capteurs des caméras.

Ce changement de calendrier de lancement, selon la rumeur, donnera à OnePlus davantage de flexibilité pour vendre sa série OnePlus 9 habituelle avant l’inévitable rafraîchissement du modèle « T » vers la fin de l’année. Cependant, le fait d’avancer le lancement de la série « 9 » de OnePlus rendra moins attrayante la série « 8T » récemment lancée.