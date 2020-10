Le Galaxy S21 de Samsung pourrait être lancé dès le mois de janvier

Maintenant que l’iPhone 12 est enfin là, la prochaine grande annonce à avoir lieu sur le marché des smartphones est le Galaxy S21 (ou Galaxy S30) de Samsung. Des rumeurs ont circulé ces dernières semaines, suggérant que la série Galaxy S21 pourrait être dévoilée un peu plus tôt l’année prochaine.

Selon le traditionnel calendrier de lancement de Samsung, le Galaxy S21 devrait voir le jour en février, tandis que la vente devrait ensuite démarrer en mars. C’est exactement le calendrier que la société sud-coréenne a déjà utilisé pour le Galaxy S20, et il est logique qu’elle l’utilise également pour le S21.

Mais selon un rapport des médias coréens et citant la chaîne d’approvisionnement, Samsung prévoit un changement majeur pour le Galaxy S21 et veut que l’appareil soit mis en service plus tôt que prévu. En d’autres termes, cela pourrait signifier que la gamme Galaxy S21 pourrait être annoncée en janvier, un mois plus tôt que prévu initialement.

La raison de ce changement d’avis n’est pas difficile à comprendre. Il peut y avoir de nombreuses raisons différentes pour lesquelles l’entreprise souhaite un lancement rapide. Peut-être veut-elle profiter davantage de l’absence de Huawei sur le marché du flagship. Ou bien elle veut simplement faire un peu de place entre la gamme principale du Galaxy S21 et l’éventuelle Fan Edition qui sortira plus tard dans l’année.

De plus, le Galaxy S20 n’a pas nécessairement été un succès, principalement en raison de la crise sanitaire mondiale, et maintenant Samsung est pressé de pousser son successeur sur le marché et de maintenir sa part de marché.

Un événement virtuel

L’iPhone 12 n’arrive pas non plus en période de prospérité, mais Samsung veut rester pertinente dans la bataille du flagship avec un nouveau modèle qui serait entièrement axé sur la connectivité 5G et éventuellement sur de nombreuses nouvelles fonctionnalités. Par exemple, on pense que le Galaxy S21 pourrait être équipé du support du stylet S Pen, bien que, selon des personnes proches du sujet, il est peu probable que l’appareil soit livré avec un tel accessoire. Mais d’un autre côté, si vous voulez en acheter un séparément et l’utiliser avec un Galaxy S21, ce sera parfait.

Bien sûr, tout ici doit être pris avec des pincettes, car Samsung est restée complètement hermétique sur tous les détails de son futur smartphone Galaxy S. Bien évidemment, Samsung n’aura évidemment pas le casse-tête logistique d’organiser un événement « Unpacked » à San Francisco comme elle l’a fait pour les précédents navires-phares de la gamme Galaxy S. Il est très probable que l’événement Galaxy S21 sera également une affaire virtuelle.