Les utilisateurs de Gmail peuvent accorder directement l’accès aux fichiers de Google Drive

Voilà une nouvelle fonctionnalité que vous avez probablement rêvée depuis des années. L’année dernière, Google a introduit le support de l’AMP dans Gmail pour rendre les messages plus exploitables et interactifs. Après avoir ajouté des e-mails dynamiques à Gmail sur Android et iOS en décembre dernier, Google étend la fonctionnalité pour prendre en charge les demandes d’autorisation de Drive.

Grâce à cette extension, vous pouvez désormais gérer les demandes d’accès aux fichiers de Drive directement depuis Gmail sans quitter la page.

Comme Google l’explique dans son article d’annonce, vous recevrez un e-mail dynamique lorsqu’une personne demandera l’accès à un fichier présent sur votre Google Drive. Vous pouvez alors définir les autorisations (droits de modification, de commentaire, d’affichage) et accorder l’accès à la personne, le tout dans Gmail.

Le flux précédent consistait à ouvrir le document dans un nouvel onglet pour gérer la demande d’accès. Avec ce nouveau changement, Google simplifie l’ensemble du processus et on peut considérer qu’il s’agit d’un ajout bienvenu. En fait, cela va dans le sens de la nouvelle stratégie de l’entreprise qui consiste à offrir une intégration plus poussée au sein de son écosystème Google Workspace.

Parallèlement à cette nouvelle fonctionnalité, Google mentionne qu’il change l’adresse « À » pour les e-mails de demande d’accès. À l’avenir, les e-mails de demande d’accès aux fichiers de Google Drive proviendront de l’adresse « drive-shares-dm-noreply@google.com ».

Un déploiement progressif

Google met cette fonctionnalité à la disposition des utilisateurs de Gmail sur le Web, Android et iOS. Cela s’applique à la fois aux comptes Google personnels et aux utilisateurs professionnels payants de Google Workspace. Les utilisateurs dont l’e-mail dynamique est activé bénéficieront de cette nouvelle fonctionnalité par défaut. Vous pouvez gérer vos paramètres de messagerie dynamique depuis « Paramètres > Afficher tous les paramètres > Messagerie dynamique ».

Google a déjà commencé à mettre en œuvre cette modification, mais il faudra peut-être attendre quelques jours avant que cette fonctionnalité ne s’affiche chez vous.