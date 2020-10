Photoshop propose de nouvelles fonctionnalités avec l’intelligence artificielle d’Adobe Sensei

L’intelligence artificielle est en train de changer le monde de l’édition et de la manipulation d’images, et Adobe ne veut pas être en reste. Lors de son événement annuel MAX, Adobe a annoncé que Photoshop reçoit une liste de nouvelles fonctionnalités centrées sur l’intelligence artificielle Adobe Sensei.

Parmi ces nouvelles fonctionnalités, les filtres neuronaux de Photoshop ont été conçus avec l’aide de NVIDIA et permettent de modifier l’aspect d’une image — parfois de façon spectaculaire — en quelques clics ou en utilisant une série de curseurs.

Selon Adobe, ces filtres neuronaux peuvent être appliqués de manière non destructive, ce qui permet aux utilisateurs de les expérimenter sans dégrader la qualité de l’image originale. Il semble que l’intention d’Adobe soit de proposer des modifications rapides et faciles au prix d’une certaine précision. « Les filtres de cet espace de travail accéléreront certaines parties de votre flux de travail, mais ils ne produiront peut-être pas le résultat dont vous avez besoin à chaque fois », a écrit Adobe dans son annonce.

Ils semblent également être des outils assez puissants, car il existe des filtres neuronaux qui peuvent changer la direction que prend votre sujet ou même modifier son expression. Les deux premiers filtres présentés seront le lissage de la peau et le transfert de style, avec six filtres bêta qui vous permettront de modifier l’éclairage de votre image, de coloriser une image en noir et blanc, ou même de supprimer des artefacts JPEG. Les filtres neuronaux seront également open source, de sorte qu’en plus des filtres créés par Adobe, vous pourrez également utiliser des filtres créés par d’autres utilisateurs de Photoshop.

La fonctionnalité « Filtres neuronaux » fait partie d’une nouvelle plateforme de machine learning, appelée à s’améliorer au fil du temps selon Adobe.

Remplacement du ciel

Adobe utilise également l’intelligence artificielle pour alimenter une nouvelle fonctionnalité appelée « Remplacement du ciel ». Cette fonction fait exactement ce pour quoi elle a été nommée, en utilisant Sensei pour faire la différence entre le premier plan et l’arrière-plan dans une image et en permettant aux utilisateurs de remplacer le ciel.

Adobe affirme que Sensei peut même « harmoniser le premier plan de votre image avec le ciel », en changeant la température de couleur de l’image de premier plan pour qu’elle corresponde à celle du ciel que vous sélectionnez. Adobe propose 25 ciels différents avec cette mise à jour, mais les utilisateurs ont également la possibilité d’utiliser des images de ciels qu’ils ont eux-mêmes prises.

Nouveau panneau Découvrir

Les nouveaux venus dans le monde de Photoshop pourraient bénéficier du nouveau panneau de découverte de l’application, qui comprend des tutoriels intégrés et utilise Sensei pour fournir des recommandations basées sur le travail que vous faites.

« L’IA contextualise cette nouvelle expérience et formule des recommandations personnalisées en fonction de vos différentes actions sur Photoshop, incluant par exemple des conseils d’actions rapides et de tutoriels pour une meilleure exécution de vos workflows. Les principaux workflows ont d’ailleurs été condensés sous forme d’actions rapides automatisées s’exécutant en un simple clic, comme la suppression/le floutage ou le passage en noir et blanc d’un arrière-plan », indique Adobe.

Outre ces nouvelles fonctionnalités, Adobe a également mis en place un grand nombre de fonctions plus ciblées, notamment un nouvel aperçu des motifs et quelques améliorations de la facilité d’utilisation des outils de forme de Photoshop. Les utilisateurs de Photoshop sur leur iPad peuvent même suivre en direct Adobe Behance depuis le menu d’exportation, ce qui leur permettra non seulement de montrer leur projet aux autres utilisateurs, mais aussi d’utiliser la caméra frontale de l’iPad pour discuter visuellement.