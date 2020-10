Le service de streaming de jeux Amazon Luna accessible en accès anticipé aux US

Que la bataille commence. Après l’entrée de Google, NVIDIA et Microsoft sur le marché en plein essor des services de jeux en streaming avec respectivement Stadia, GeForce NOW et Xbox Game Pass, il semble que ce n’était qu’une question de temps avant que Amazon, la dorsale du Web, n’entre dans l’action.

Quelques semaines après son inauguration officielle, le tout nouveau service de streaming de jeux d’Amazon, Luna, est accessible en accès anticipé aux États-Unis. Dans un article de blog officiel annonçant sa sortie, le géant américain a déclaré que la réaction au service a été impressionnante. « Nous avons reçu des centaines de milliers de demandes d’accès anticipé et, à partir d’aujourd’hui, nous commencerons à inviter un petit groupe de clients aux États-Unis à nous rejoindre et à contribuer à façonner l’avenir des jeux sur Luna », a déclaré la société.

Selon Amazon, l’accès anticipé sera disponible sur Fire TV, PC, Mac, et sur les applications Web pour iPhone et iPad, avec Android bientôt. Dans le cadre de ce plan, les joueurs pourront essayer 50 titres sur le canal de jeux Luna+ pour 5,99 dollars par mois.

Ils pourront également bientôt jouer à des jeux comme Assassin’s Creed Valhalla sur le canal Ubisoft, qui sera bientôt lancé et qui comprendra, selon la société, un tas de nouveaux titres et d’anciens classiques.

Selon le titre, les vidéos pourront être visionnées en 4K à 60 fps et les joueurs pourront jouer sur deux appareils simultanément. Vous aurez besoin de beaucoup de bande passante pour obtenir une résolution maximale. Amazon indique que Luna nécessite au moins 10 Mb/s, mais comptez sur 35 Mb/s si vous espérez une résolution 4 K.

Une manette dédiée

Amazon propose également la manette Luna Controller à 49,99 dollars qui, selon elle, peut « tirer parti de la technologie Cloud Direct pour des jeux à faible latence et utiliser Alexa pour un contrôle vocal facile ». Cependant, les joueurs peuvent utiliser n’importe quel contrôleur de jeu Bluetooth qui fonctionne avec leurs appareils, a déclaré la société.

En ce qui concerne le service lui-même, Amazon indique qu’il espère obtenir des réactions des « streamers et des joueurs de toutes sortes – joueurs de base, occasionnels et débutants ». Selon l’entreprise : « nous voulons savoir ce que les clients aiment, ce qu’ils n’aiment pas et ce qu’ils veulent nous voir construire. Si nous faisons quelque chose de bien, dites-le-nous. Nous avons hâte d’entendre ce que vous pensez ».

En attendant, si vous souhaitez également demander l’accès à Amazon Luna, vous pouvez le faire à partir de ce lien. Évidemment, vous devez résider de l’autre côté de l’Atlantique.