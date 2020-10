Le Apple AirTag disponible en 2 taille va bientôt se connecter à l’iPhone 12

Le prochain produit important de Apple pourrait être mis sur le marché d’ici la fin de l’année, juste à temps pour les fêtes de fin d’année. Ce produit, appelé AirTag, a été conçu par Apple avec une connectivité Bluetooth LE et une radio à bande ultra-large pour la localisation et la récupération des produits. Le système AirTag fait l’objet de rumeurs depuis un certain temps.

Le système AirTag d’Apple sera probablement lancé en même temps que les MacBook dotés d’une puce ARM qui apparaîtront probablement avant la fin de l’année. Cela permettra aux utilisateurs d’avoir une collection complète de produits à mettre au pied du sapin.

La dernière information a été obtenue par @L0vetodream. Ce dernier a suggéré que le système AirTag d’Apple comprendra un petit et un grand AirTag, probablement l’un pour les petits objets, l’autre pour les objets plus encombrants. En effet, il serait logique d’avoir une grande et une petite option, puisque vous pourriez mettre le plus petit AirTag dans votre portefeuille, et utiliser un plus grand pour des choses comme les bagages.

tag TAG — 有没有搞措 (@L0vetodream) October 20, 2020

Le AirTag n’est guère plus qu’un palet. L’appareil porterait probablement un logo Apple — et pas grand-chose d’autre. L’appareil (du moins la petite version) a probablement une taille plus petite que la paume de votre main, mais plus grande qu’une pièce de monnaie.

Bien que plusieurs trackers comme les produits Tile existent depuis un certain temps déjà, les AirTags vont utiliser la radio à bande ultra-large pour une localisation précise. Ils utiliseront également tous les appareils iOS comme des traqueurs passifs, ce qui signifie que les objets pourront être localisés beaucoup plus rapidement, ce qui augmentera considérablement la probabilité qu’un objet perdu soit rapidement localisé et retrouve son propriétaire.

Un point en plus avec MagSafe ?

Un autre tuyau cette semaine, provenant d’une source connaissant le sujet et souhaitant rester anonyme, suggère que le AirTag pourrait fonctionner avec le connecteur MagSafe, l’aimant et la solution de charge inclus avec la nouvelle gamme d’iPhone 12. Avec MagSafe, le AirTag pourrait être chargé, maintenu attaché à un iPhone avec facilité, et communiquer instantanément avec le NFC pour se connecter depuis les systèmes Bluetooth et Ultra-Wide Band.

La taille de l’appareil AirTag semble être beaucoup trop proche de celle du système MagSafe inclus dans l’iPhone 12 pour que ce soit une coïncidence. Le potentiel est ici surprenant et réjouissant.