La DJI Osmo Pocket 2 arrive ce mardi et voici à quoi elle ressemble

DJI vient d’annoncer sa nouvelle gamme de cardans Ronin, conçue pour les cinéastes professionnels. Le célèbre fabricant de drones pourrait bientôt avoir quelque chose pour des utilisations plus décontractées et fantaisistes. Lancé en 2018, le DJI Osmo Pocket propose une version miniature de l’équipement de photographie à cardan de DJI, et la petite caméra de seconde génération attendue cette semaine pourrait se vanter de nouvelles fonctionnalités qui semblent dire que c’est du sérieux malgré sa taille réduite.

Bien qu’elle ne puisse pas rivaliser avec les smartphones haut de gamme en matière de qualité et de fonctionnalités, la Osmo Pocket originale a compensé en termes de commodité et de portabilité. Plutôt que de combiner une caméra séparée et un cardan, l’appareil combine les deux et réduit le tout à une taille qui peut facilement tenir dans votre poche et être sorti pour un enregistrement rapide et régulier.

La Osmo Pocket 2 qui se retrouve sur la toile depuis quelques jours semble conserver cette taille et ce design de base, mais ajoute de nouvelles fonctionnalités importantes. La plus importante est peut-être le joystick qui permet aux utilisateurs de mieux contrôler le cardan motorisé, ce qui le fait ressembler à un cardan pro miniature. Ce joystick remplace l’ancienne molette de commande de la Osmo Pocket. En plus d’un nouveau joystick pour contrôler facilement le cardan, il y a aussi un bouton supplémentaire, probablement programmable pour répondre à vos besoins.

En regardant l’objectif sur les images qui ont fui, il semble être un peu plus grand que celui de la Osmo Pocket originale. Cela pourrait signifier que DJI a amélioré la caméra avec un capteur plus grand, passant du capteur 1/2.3 pouce au capteur 1/2 pouce que l’on trouve sur le Mavic Air 2. Si DJI décide d’utiliser un capteur plus grand, ce qui serait une bonne chose, cela signifiera quelques améliorations pour vos photos, une meilleure qualité de zoom, des photos améliorées en basse lumière, une meilleure gamme dynamique et davantage de flous en arrière-plan.

Le design de la Pocket 2 a été légèrement modifié avec un accent rouge sur l’objectif de la caméra elle-même, probablement ajouté pour la différencier de la Pocket Osmo originale et une ligne supplémentaire près du bas de la Pocket 2. C’est difficile à voir sur l’image, mais on dirait que le logo de DJI est devenu un peu plus petit et que les bords ont été adoucis. Le plastique semble également avoir une finition beaucoup plus lisse.

Dans la boîte

Il y a maintenant aussi un trou pour la lanière et l’ensemble de base est même livré avec une sangle. Cela ajoute une certaine sécurité et une certaine confiance dans l’utilisation du petit appareil, étant donné la facilité avec laquelle on peut vite l’échapper des mains. Cela rend également la combinaison caméra et cardan plus utilisable dans d’autres scénarios où beaucoup de mouvement et d’action sont impliqués.

Les images divulguées nous montrent également ce qui sera dans la boîte de la future Osmo Pocket 2 et nous indiquent qu’il y aura un ensemble standard et pro. Dans l’offre standard, vous trouverez la Pocket 2, un étui de transport, le nouveau module de joystick, des adaptateurs USB-C, un câble de charge, une dragonne et ce qui semble être la poignée « Do-It-All-Handle ». L’offre pro est livrée avec tout ce qui se trouve dans l’emballage standard, mais remplace le câble de charge par un double câble de charge, et d’autres accessoires comme un micro ou encore une bonnette.

Bien que DJI n’a pas confirmé son nom, son teaser pour un événement du 20 octobre en dit long.

