Apple, avec le lancement des nouveaux modèles d’iPhone 12, a introduit une nouvelle couche protectrice pour les écrans OLED des iPhone actuels et futurs. Cette couche verre + céramique a été développée par Apple en partenariat avec Corning et voici tout ce que vous devez savoir à ce sujet.

Baptisée « Ceramic Shield », cette couche protectrice couvre l’avant de tous les modèles d’iPhone 12 cette année, de l’iPhone 12 mini au Phone 12 Pro Max. L’équipe d’ingénierie des matériaux d’Apple a travaillé en étroite collaboration avec Corning pour mettre au point cette couche protectrice unique pour les iPhone.

Selon Kaiann Drance, vice-présidente du marketing produit pour l’iPhone, cette couche offrirait une protection contre les chutes de 4 fois supérieures pour les derniers iPhone. « Ceramic Shield va au-delà du verre en ajoutant une nouvelle étape de cristallisation à haute température qui fait croître des cristaux de nanocéramique dans la matrice de verre pour améliorer considérablement la résistance », a déclaré Kaiann Drance lors du lancement de l’iPhone.

Afin de rendre la couche à la fois solide et optiquement claire, l’équipe a mis au point un nouveau processus de cristallisation. Les ingénieurs ont pu réaliser cet exploit en contrôlant précisément le type de cristal et le « taux de cristallinité ». Selon Drance, cela a rendu le « Ceramic Shield » plus résistant que tout verre disponible sur un smartphone de nos jours.

Sur son site Web, Apple a révélé des détails supplémentaires sur ce tout nouveau matériau qui « augmente considérablement la durabilité de l’iPhone 12 ». Deux facteurs rendent le « Ceramic Shield » aussi résistant et transparent qu’il l’est : les cristaux céramiques à l’échelle nanométrique et le nouveau procédé de double échange d’ions.

Pas du verre

Ceramic Shield, comme le mentionne l’entreprise, n’est pas en verre. Il s’agit plutôt d’une couche intégrée de cristaux nano-céramique qui sont cuits directement dans les panneaux OLED avant des appareils. Cela a permis à l’équipe d’ingénieurs de développer une couche de protection solide et transparente afin de rendre les iPhone plus résistants que jamais.

Maintenant, Apple mentionne que le développement de la couche n’a pas été une tâche facile car la céramique n’est pas transparente comme le verre. L’équipe a donc dû trouver une formule exclusive pour rendre la couche à la fois résistante et optiquement claire.

Résistant aux rayures

En plus de rendre le Ceramic Shield solide et transparent, Apple a également voulu le rendre résistant aux rayures. La société a donc également utilisé un « procédé de double échange d’ions » pour permettre de résister aux entailles et aux rayures dues à l’utilisation quotidienne. C’est le même procédé qu’Apple utilise pour rendre la vitre arrière de ses appareils résistante aux rayures. Ainsi, ce procédé, combiné au nouveau procédé de cristallisation, rend vraiment le « Ceramic Shield » plus résistant que n’importe quel matériau pour smartphone, sur le papier au moins.

C’est donc le nouveau « Ceramic Shield » qui accompagne les nouveaux modèles d’iPhone 12 de cette année. Et comme il s’agit de la plus grande amélioration jamais enregistrée d’une année sur l’autre pour les iPhone, Apple a beaucoup insisté sur la protection contre les chutes dans ses campagnes de promotion.