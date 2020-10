Xiaomi présente sa technologie de recharge sans fil de 80 W, pour une charge en 19 minutes

En dépit des progrès réalisés dans le domaine du matériel et des logiciels pour les smartphones, les batteries qui alimentent nos appareils mobiles sont restées pratiquement inchangées depuis des années, voire des décennies.

Tout ce que les fabricants sont capables de faire, c’est d’introduire davantage de produits chimiques volatils dans des emballages de même taille, d’augmenter l’efficacité des batteries ou de réduire le temps d’immobilisation imposé par la charge. Ces derniers temps, ce dernier point a fait l’objet de technologies de charge rapide, ou plutôt de charge très rapide.

Et, Xiaomi revendique la première place au monde pour ce qu’elle proclame fièrement être la technologie de recharge sans fil la plus rapide qui pourrait être bientôt disponible sur le marché des consommateurs.

Bien qu’elle existe depuis longtemps dans le monde de la téléphonie mobile, en particulier sur Android, il a peut-être fallu que Apple adopte la recharge sans fil sur l’iPhone X pour que cette technologie se développe à pas de géant en peu de temps. La recharge sans fil a toujours été plus délicate que la charge filaire, ce qui rend cette impressionnante affirmation triomphante.

Non contente de remporter un succès avec la charge filaire de 120 W, Xiaomi a entrepris de battre des records en matière de recharge sans fil. Ce n’est pas un hasard si, l’année dernière, elle a introduit la recharge rapide sans fil de 30 W. En fait, elle a annoncé une percée de 40W en mars de cette année, pour ensuite avoir le Xiaomi Mi 10 Ultra avec une charge sans fil de 50 W.

Seulement 19 minutes de charge

Aujourd’hui, elle présente maintenant un Mi 10 Pro modifié avec une vitesse de recharge sans fil de 80 W, soit près du double. En détail, la technologie 80W Mi Wireless Charging est capable de charger une batterie de 4000 mAh à 10 % en 1 minute, 50 % en 8 minutes et 100 % en seulement 19 minutes ! À titre de comparaison, la technologie 30W Mi Wireless Charging de 2019 était capable de charger une batterie analogue à 50 % en 25 minutes environ, et à 100 % en 69 minutes.

Xiaomi a naturellement omis une grande partie des détails techniques ainsi que la disponibilité commerciale de la technologie. Il y aura certainement des questions concernant ses effets sur la production de chaleur et, plus important encore, sur la durée de vie de la batterie. Mais d’ici là, Xiaomi peut peaufiner la technologie et se préparer à battre un nouveau record.