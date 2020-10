iPhone 12 ou OnePlus 8T : quel modèle choisir ?

Un jour seulement après le lancement de l’iPhone 12 le 13 octobre, OnePlus a révélé le seul OnePlus 8T qui complètera la gamme de smartphones de l’entreprise chinoise pour cette année, puisqu’il n’existe pas de modèle Pro pour le 8T.

Les deux smartphones seront disponibles à partir du 23 octobre et seront en compétition pour attirer de potentiels acheteurs. Le prix des deux smartphones sera un élément clé, alors que l’iPhone 12 est vendu à partir de 909 euros pour le modèle de base, le OnePlus 8T est proposé à un prix inférieur, soit 599 euros. Une comparaison des spécifications et des caractéristiques de ces proches concurrents — l’iPhone 12 et OnePlus 8T — était donc primordiale.

Design et écran

Un coup d’œil à l’iPhone 12 et vous pourriez être amoureux, grâce à la conception nostalgique de l’iPhone 5S, et une conception très plate. Il donne néanmoins une impression de 2020. Avec le OnePlus 8T vous aurez le sentiment qu’il essaie de jouer la sécurité. En effet, le design n’a rien de révolutionnaire, car il est plus ou moins le même que ses prédécesseurs. Une grande différence réside toutefois dans le module de caméra rectangulaire aligné à gauche.

L’iPhone 12 est proposé dans un boîtier en aluminium en cinq coloris — vert, bleu, rouge, blanc et noir. Cependant, le 8T a un aspect mat avec un panneau de verre et les options de couleurs contemporaines Aquamarine Green et Lunar Silver.

L’écran des deux smartphones est impressionnant, avec de bons chiffres au niveau matériel. L’iPhone a un écran OLED de 6,1 pouces avec un format d’image 19.5:9 et une résolution de 2 532 x 1 170 pixels (une densité de pixels de 457 ppp), tandis que le OnePlus 8T est équipé d’un écran AMOLED de 6,55 pouces ayant une résolution légèrement inférieure de 2 400 x 1 080 x (402 ppp) avec un format d’image 20:9.

Performances et durée de vie de la batterie

Le OnePlus 8T sera alimenté par le processeur Snapdragon 865 qui est basé sur un procédé de fabrication en 7 nm. Nous aurions aimé voir l’actuel Snapdragon 865+ haut de gamme à bord du 8T, mais cela n’est pas le cas. Les performances dans l’utilisation quotidienne devraient être bonnes, car le Snapdragon 865 a une puissance suffisante et gère sans fioritures les tâches les plus graphiques et les plus exigeantes en matière de processus.

La puce A14 Bionic d’Apple équipant l’iPhone 12 sera en avance sur le processeur de Qualcomm sur le OnePlus 8T. Elle est basée sur le procédé de fabrication en 5 nm, devrait être dotée d’une meilleure puissance de traitement et d’une meilleure gestion de la batterie. Cela donne à l’iPhone 12 un énorme avantage par rapport au OnePlus 8T. Si vous recherchez une puissance de traitement brute combinée à une excellente gestion des processus, l’iPhone 12 est la solution idéale.

Lee OnePlus 8T est livré avec une batterie d’une capacité de 4 500 mAh, alors que la capacité de la batterie de l’iPhone 12 n’a pas encore été confirmée par Apple. Cela dit, Apple affirme que le smartphone est capable de lire 15 heures de vidéo en continu. Les deux appareils devraient avoir une performance de batterie suffisante pour la plupart des gens, ce qui est comparable étant donné l’excellente cohésion matérielle et logicielle de l’écosystème Apple et la gestion supérieure de la batterie d’Android 11 pour le Snapdragon 865.

Prouesses de la caméra

Le OnePlus 8T est équipé d’une quadruple caméra à l’arrière, dont un capteur principal de 48 mégapixels avec une ouverture f/1,7 et une taille de pixel de 0,8 μm. Le capteur photo utilise le « Pixel binning », combinant 4 pixels en 1 pour des photos de 12 mégapixels adaptées à la photographie en basse lumière. L’iPhone 12 a un capteur photo principal de 12 mégapixels avec une ouverture de f/1,6 et une taille de pixel de 1,4 μm qui promet de bonnes photos dans toutes les conditions de lumière. Les deux appareils n’ont pas été beaucoup améliorés par rapport à leurs prédécesseurs, mais il convient de noter l’amélioration du post-traitement sur les deux appareils.

OnePlus dispose d’un capteur photo ultra-large de 16 mégapixels alors que l’iPhone 12 a un capteur ultra-large de 12 mégapixels. Le 8T est équipé d’un autre capteur macro de 5 mégapixels et un capteur monochrome de 2 mégapixels, ce qui est bon pour les chiffres, mais ne signifie pas grand-chose pour un utilisateur lambda.

Sur le devant, le OnePlus 8T est équipé d’un capteur autonome de 16 mégapixels et l’iPhone 12 est équipé d’un capteur photo de 12 mégapixels. Pour les vidéos, l’iPhone 12 a le dessus en natif avec la possibilité de capturer des vidéos 4K à 30 images/s en Dolby Vision HDR. Le 8T n’est pas très en retard avec des fonctions comme le mode « Video Nighscape » pour une meilleure prise de vue vidéo en lumière nocturne. Cependant, dans ce mode, aucune option de prise de vue 4K n’est disponible.

Prix et options de stockage

Le OnePlus 8T est vendu au prix de599 euros pour la variante de base 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, tandis que la variante supérieure 12 Go + 256 Go sera vendue au prix de 699 euros. L’iPhone 12, quant à lui, sera disponible en trois configurations. Le modèle de base avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage coûtera 909 euros. Pour la variante haut de gamme avec 4 Go de RAM et 256 Go, vous devrez débourser 1 079 euros. Même la version de e4 Go de RAM et 128 Go de l’iPhone 12 coûte 959 euros.

D’audacieux avantages

Le OnePlus 8T possède un avantage stratégique sous la forme d’une charge rapide de 65 W, d’un écran avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz et d’une performance globale rapide avec Android 11 et OxygenOS 11 radicalement amélioré.

D’autre part, l’iPhone est équipé de la puce A14 Bionic, dont les performances sont supérieures à celles du Snapdragon 865, d’un verre d’écran durci, d’un système de charge sans fil qui sera important pour certains, d’une résistance à l’eau et à la poussière avec l’indice IP68 et d’une meilleure capacité de prise de vue vidéo. Ces deux appareils ont leurs propres avantages qui séduiront un certain nombre d’acheteurs.

Alors, quel choix faire ?

Les deux smartphones sont excellents en soi, ayant leur propre ensemble de points forts. Le OnePlus 8T est une mise à niveau digne de ce nom, mais il manque quelques éléments qui auraient pu en faire un grand « flagship killer ».

L’iPhone 12, en revanche, est une mise à niveau radicale de l’iPhone 11 dans tous les sens du terme et est en avance dans un certain nombre de domaines comme la puissance de traitement, les caméras et la conception générale. Cette fois-ci, l’iPhone 12 est donc un peu mieux placé que le OnePlus 8T pour ce qu’il apporte à l’écosystème Apple. Dépenser beaucoup plus pour l’appareil d’Apple vaut la peine.

Alors, Android ou iOS, iPhone 12 ou OnePlus 8T ?