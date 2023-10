iPhone 12 : la France approuve la mise à jour logicielle d’Apple

Il y a quelques semaines, la France a appuyé sur le bouton pause pour la vente de l’iPhone 12 à l’intérieur de ses frontières, citant des inquiétudes sur les niveaux de radiation que l’appareil émettait. Cette décision a eu un effet boule de neige, d’autres pays européens examinant de plus près les potentiels risques pour la santé associés à l’iPhone 12 d’Apple. Aujourd’hui, il y a un rebondissement dans l’histoire.

Selon Reuters, les autorités françaises ont donné le feu vert à la dernière mise à jour logicielle d’Apple pour l’iPhone 12. C’est une victoire pour Apple, car cette approbation signifie que les ventes d’iPhone 12 peuvent continuer dans le pays.

Toute cette affaire a commencé lorsqu’un groupe français de surveillance des consommateurs s’est inquiété du fait que l’iPhone 12 repoussait les limites de rayonnement au-delà de ce qui est considéré comme sûr. L’Agence nationale des fréquences (ANFR) de France a pris les rênes, lançant une enquête sur la question.

Apple, de son côté, a tenu bon, affirmant que ses appareils respectaient toutes les règles de sécurité et que les accusations étaient sans fondement. L’entreprise a même effectué ses propres tests, affirmant que les niveaux de radiation de l’iPhone 12 étaient conformes aux normes internationales.

Pour mettre un terme au différend, Apple s’est engagé à mettre à jour le logiciel des iPhone 12 français. Le gouvernement français, à son tour, a hoché la tête en signe d’approbation, déclarant que le test rapide de la mise à jour devrait ouvrir la voie à la reprise des ventes de l’iPhone 12 commercialisé en 2020.

Après une évaluation approfondie de la mise à jour logicielle d’Apple, les autorités françaises lui ont donné le feu vert, signalant que les niveaux de radiation de l’iPhone 12 restent dans des limites acceptables. En ce qui concerne la question, Apple a déclaré que le problème « est lié à un protocole de test spécifique utilisé par les régulateurs français et ne constitue pas un problème de sécurité ».

Une bonne nouvelle

Alors qu’Apple ne promeut pas activement l’iPhone 12 sur son site officiel et dans ses boutiques, d’autres revendeurs et boutiques d’occasion entretiennent l’amour de l’iPhone 12. Si Apple avait joué la carte de la fermeté et renoncé à la mise à jour logicielle, les choses auraient pu se corser. La France avait le doigt sur la gâchette de rappel, menaçant de retirer tous les iPhone 12 du pays.

L’année dernière, les revenus européens d’Apple ont atteint 95 milliards de dollars, ce qui en fait le deuxième marché le plus important après les Amériques. Certains estiment qu’Apple a vendu plus de 50 millions d’iPhone rien qu’en Europe. Et avec la gamme iPhone 15 — comprenant l’iPhone 15, l’iPhone 15 Plus, l’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max — déjà sur la scène, ces chiffres pourraient bien grimper encore plus haut.