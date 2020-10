Les spécifications de la batterie de l’iPhone 12 sont dévoilées

Apple s’est fait un plaisir de vanter les capacités de la batterie de chaque nouvelle génération d’iPhone, et l’iPhone 12 récemment annoncé ne fait pas exception.

D’autre part, alors que le géant technologique basé à Cupertino affirme toujours que ses appareils comportent des améliorations en matière de batteries, la société ne partage jamais les spécifications réelles des batteries qui alimentent ses modèles. Notre seule preuve à cet égard vient donc du démontage ou des documents officiels.

Et c’est le cas aujourd’hui pour l’iPhone 12 et l’iPhone 12 mini.

Tout d’abord, l’iPhone 12 de 6,1 pouces, qui succède à l’iPhone 12 et qui est déjà disponible en précommande aujourd’hui.

Selon les certifications ANATEL, l’iPhone 12 Pro est livré avec une batterie de 2 815 mAh, et la mauvaise nouvelle est qu’il s’agit d’une batterie plus petite que celle de l’iPhone 11. Cependant, Apple est censée offrir une autonomie analogue, probablement grâce à de lourdes optimisations logicielles. Selon le géant technologique basé à Cupertino, l’iPhone 12 devrait offrir 17 heures de lecture vidéo.

Grande batterie de l’iPhone 12 mini

Et puis, il y a le tout nouveau iPhone 12 mini, l’appareil de 5,4 pouces qui sera mis en vente début novembre. Apple affirme que cet appareil devrait offrir 15 heures de lecture vidéo. Mais selon les documents en question, l’iPhone 12 mini est livré avec une batterie de 2 227 mAh, et la bonne nouvelle cette fois-ci est qu’il s’agit d’une batterie plus grande que l’iPhone SE de 4,7 pouces qui a été lancé plus tôt cette année.

C’est tout à fait logique, surtout que l’iPhone 12 mini est équipé d’un écran plus grand.

Aucun détail n’est disponible pour le moment sur l’iPhone 12 Pro et l’iPhone 12 Pro Max, mais des informations supplémentaires devraient faire surface dans les jours et les semaines à venir. L’iPhone 12 Pro Max devrait être mis en vente le mois prochain, en même temps que l’iPhone 12 mini.