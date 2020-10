Le OnePlus 8T est officiel, avec une charge rapide de 65 W, à partir de 599 euros

C’est une période de l’année très chargée ! Après des semaines de teasers et de fuites, le géant chinois a officiellement dévoilé le OnePlus 8T lors de son événement virtuel aujourd’hui. Il n’y a qu’un seul smartphone OnePlus de la série T cette année, et la raison en est expliquée ci-dessous.

Le OnePlus 8T est le successeur du OnePlus 8, dévoilé en avril dernier, et a été doté d’un nouveau design, d’un écran à taux de rafraîchissement plus élevé, de meilleures caméras et d’une charge encore plus rapide.

Bien que OnePlus ait déjà montré les panneaux avant et arrière du OnePlus 8T dans les jours précédant le lancement, parlons brièvement des changements par rapport à son prédécesseur. Il y a ici deux mises à niveau évidentes de la conception. Premièrement, le OnePlus 8T est doté d’un écran plat, contrairement à la conception incurvée de son prédécesseur, et deuxièmement, vous voyez maintenant un massif module de caméra rectangulaire placé plus près du bord gauche au lieu du centre à l’arrière.

De plus, le panneau arrière du OnePlus 8T est brillant et n’a pas une finition mate comme le OnePlus 8. L’appareil n’a pas d’indice IP, ne charge pas les appareils sans fil et ne dispose pas non plus d’une prise casque de 3,5 mm.

Un écran à 120 Hz

Bien que le design soit très différent des anciens smartphones OnePlus, l’écran n’apporte qu’une amélioration mineure. Le OnePlus 8T dispose d’un écran AMOLED de 6,55 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, contrairement au panneau à taux de rafraîchissement de 90 Hz de son prédécesseur. Il présente un rapport hauteur/largeur de 20:9, une résolution full HD+, soit 2 400 x 1 080 pixels, un ratio écran/châssis de 91,9 % et une luminosité maximale de 1 100 nits.

Comme je l’ai déjà mentionné, le panneau avant du OnePlus 8T est désormais plat et ne présente pas de bords à double courbure. Vous disposez d’un capteur d’empreintes digitales en bas et d’une découpe de type « punch-hole », logeant une caméra frontale de 16 mégapixels, en haut à gauche.

Du lourd sous le capot et la photo

Contrairement à l’année dernière, le OnePlus 8T n’est pas alimenté par la variante « + » du processeur phare de Qualcomm. Au lieu de cela, vous disposez toujours du même processeur Snapdragon 865 que son prédécesseur, associé à une mémoire vive LPDDR4x pouvant atteindre 12 Go et à une mémoire intégrée UFS 3.1 pouvant atteindre 256 Go, sous le capot. De plus, ce smartphone supporte le double mode 5G (SA/NSA), grâce au modem Snapdragon X55 embarqué.

Le OnePlus 8T est le premier smartphone de la société à être équipé de OxygenOS 11 basé sur Android 11. Cependant, il n’est pas le premier smartphone du portefeuille de la société à utiliser la dernière mise à jour logicielle. Les OnePlus 8 et 8 Pro ont récemment reçu la mise à jour stable de OxygenOS 11.

Le module de caméra rectangulaire comprend un capteur primaire Sony IMX586 de 48 mégapixels, une caméra grand-angle de 16 mégapixels avec un angle de vision de 123 degrés, une caméra macro de 5 mégapixels et un capteur monochrome de 2 mégapixels. Vous disposez également de deux flash LED séparés. Le capteur principal prend en charge l’OIS, qui sera très pratique pour capturer des vidéos stables.

Grosse recharge

Un autre point fort du OnePlus 8T devra être la technologie de charge Warp Charge de 65 W. La société a finalement emprunté cette technologie de chargement à sa société sœur, OPPO, et l’a intégrée à un bloc de batterie d’une capacité de 4 500 mAh sur ce smartphone. OnePlus affirme que vous pouvez charger complètement la batterie en seulement 39 minutes alors qu’une charge rapide de 15 minutes suffit pour vous donner environ 58 % de la batterie, ce qui est formidable.

Changez votre façon de charger. La batterie 4500 mAh du #OnePlus8T combinée au Warp Charge 65 vous offre une journée d’autonomie en 15 minutes ! pic.twitter.com/z7WUjgtDsw — OnePlus France (@oneplus_fr) October 14, 2020

Prix et disponibilité

Le OnePlus 8T est vendu au prix de 599 euros pour la variante de base 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, tandis que la variante supérieure 12 Go + 256 Go sera vendue au prix de 699 euros. Les prix sont conformes aux récentes fuites, mais il est surprenant de constater que le prix de la OnePlus 8T est inférieur à celui de son prédécesseur.

Le smartphone sera disponible en deux coloris, à savoir le Aquamarine Green et Lunar Silver.

Si vous avez suivi les derniers événements dans le monde Android, vous savez que le OnePlus 8 Pro ne bénéficie pas d’une mise à jour de la série T. Pourquoi cette question ? Eh bien, le fondateur de l’entreprise, Pete Lau, a récemment déclaré que la OnePlus 8 Pro est déjà un produit phare haut de gamme et qu’il n’y a pas de place pour les mises à niveau. Donc, si vous cherchez un smartphone Pro, alors vous devriez opter pour le OnePlus 8 Pro du début de l’année.