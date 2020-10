La gamme d’iPhone 13 pourrait être équipée d’un Touch ID sous l’écran

Apple a entièrement retiré sa technologie Touch ID de sa gamme d’iPhone avec la sortie des séries iPhone XR et iPhone XS en 2018. Cependant, le géant de la technologie basé à Cupertino a toujours travaillé sur une autre façon d’intégrer le Touch ID dans les iPhone autres que le populaire bouton Home. Aujourd’hui, une fuite indique qu’Apple va introduire le Touch ID sous l’écran dans la future gamme d’iPhone 13.

Avec l’introduction de la 4e génération d’iPad Air, Apple a fait revivre le Touch ID d’une toute nouvelle manière, intégré dans le bouton d’alimentation, ce qui, selon le dirigeant d’Apple, est « un incroyable exploit d’ingénierie ». On peut donc penser qu’Apple pourrait ramener sa technologie Touch ID au bouton d’alimentation de l’iPhone, non ?

Eh bien, ce n’est pas ce que pense @LOvetodream sur Twitter. Connu pour ses mystérieuses fuites, ce divulgateur anonyme partage de temps en temps des fuites vraiment précises. Et récemment, il a partagé un tweet analogue (ci-dessous) qui suggère qu’Apple pourrait ramener la technologie Touch ID sur ses iPhone, non pas à l’intérieur du bouton d’alimentation, mais sous l’écran. C’est exactement comme l’analyste Ming-Chi Kuo l’a prédit en 2019.

Maintenant, à part le mot « iPhone », je n’ai pas compris ce que le tweet signifiait réellement. Cependant, en parcourant les tweets de réponse, j’ai trouvé le tweet d’explication de Jon Prosser, la populaire source des produits « Apple ».

Ainsi, dans ce tweet, Prosser a écrit que « MESA » est en fait le mot de code pour Touch ID dans les bureaux et les laboratoires d’Apple. Et l’acronyme, « uts » signifie « sous l’écran ». Eh bien, soudainement, tout cela a un sens maintenant, n’est-ce pas ?

MESA uts for iPhone — 有没有搞措 (@L0vetodream) October 16, 2020

Pour l’iPhone 13 ?

La phrase entière du tweet de la fuite anonyme est en fait « Touch ID under the screen for iPhone », ce qui fait allusion aux iPhone avec la technologie de balayage des empreintes digitales sous l’écran.

Cependant, à part ce fait, il n’y a aucune information sur la génération d’iPhone dont nous parlons ni sur la date de leur sortie. Aussi, tant qu’il n’y a pas de preuves physiques suggérant l’existence de la technologie Touch ID sous l’écran sur les iPhone, il est important de prendre ces informations avec des pincettes.