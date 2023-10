L’iPhone 12 sera bientôt à nouveau légal en France

iOS 17.1 rendra l’iPhone 12 à nouveau légal en France. À la toute fin des notes aux développeurs pour iOS 17.1 Beta 3 se trouve ce petit détail :

Mise à jour de l’iPhone 12 pour les utilisateurs en France afin de prendre en compte un protocole de test du débit d’absorption spécifique (DAS). Pour plus d’informations, consultez ce site web : https://support.apple.com/kb/HT213923 (116 601 274)

Dans un message publié par Apple, la société a écrit : « Il est important que tous les utilisateurs de l’iPhone 12 en France et dans le monde entier sachent que l’iPhone 12 peut être utilisé en toute sécurité et l’a toujours été ». L’entreprise a expliqué que depuis plus d’une décennie, l’iPhone dispose d’une fonction de détection hors du corps qui entraîne une puissance d’émission légèrement plus élevée lorsque le téléphone est posé, sur une table par exemple.

Pour rappel, en septembre dernier, la France a temporairement interdit la vente de l’iPhone 12 après que l’Agence nationale des fréquences (ANFR), le régulateur national des émissions de radiofréquences, a testé le débit d’absorption spécifique (DAS) de 141 téléphones et a constaté que l’iPhone 12 dépassait la limite légale pour les émissions sur le corps. Le débit d’absorption spécifique fait référence à la quantité d’énergie absorbée par le corps à partir des champs électromagnétiques de radiofréquence ; tous les téléphones doivent respecter certaines limites, qui varient d’un pays à l’autre. Aux États-Unis, ce taux est réglementé par la FCC.

Apple, un peu froidement, a souligné que l’iPhone 12 respecte les limites de DAS sur le corps lorsqu’il est porté ou transporté parce qu’il dispose d’une détection sur le corps et réduit sa puissance de transmission en conséquence, mais que l’ANFR ne les teste pas dans cette circonstance : « Le protocole de test spécifique utilisé par l’ANFR exige que les appareils respectent les limites de DAS sur le corps, même lorsque l’appareil est testé hors du corps sur une surface statique ».

Apple n’était pas d’accord avec la mesure

Néanmoins, l’iPhone 12 a été retiré du marché en France alors qu’Apple était sur le point de cesser de le vendre, et d’autres pays européens ont indiqué qu’ils suivaient l’affaire avec intérêt. Apple a déclaré à Reuters en septembre qu’elle travaillait sur un correctif logiciel pour permettre à l’iPhone 12 de passer ce protocole de test spécifique de l’ANFR. Les régulateurs français l’ont approuvé le 29 septembre, et le correctif sera déployé avec iOS 17.1.

Voilà, tout le monde est content. L’iPhone 12 passera désormais le seuil d’émissions de l’ANFR lorsqu’il sera testé hors du corps, Apple pourra à nouveau vendre un smartphone qu’elle a déjà cessé de vendre, et tout le monde a appris une leçon précieuse à propos de quelque chose ou d’autres.