Microsoft travaille à l’introduction de Windows Spotlight sur le bureau

Les utilisateurs de Windows adorent personnaliser leur bureau, cela ne fait aucun doute. Et, c’est la raison pour laquelle Microsoft elle-même met au point Windows 10 avec davantage d’options à cet égard à chaque nouvelle mise à jour.

En même temps, Windows Spotlight, aussi connue sous le nom de “Windows à la une”, est une fonctionnalité très pratique pour ceux qui ne veulent pas garder le même fond d’écran sur l’écran de verrouillage, mais d’un autre côté, elle présente un inconvénient majeur : elle ne peut pas être activée sur le bureau, ce qui n’a aucun sens puisque cela permettrait aux utilisateurs d’obtenir un nouveau fond d’écran chaque jour.

Aujourd’hui, on apprend que Windows Spotlight est disponible dans toutes les versions de Windows 10.

« Sélectionnez Windows Spotlight pour que de belles photos s’affichent automatiquement sur votre écran de verrouillage. Windows Spotlight se met à jour quotidiennement avec des images du monde entier, et il montre également des conseils et des astuces pour tirer le meilleur parti de Windows. N’oubliez pas que Windows Spotlight n’apparaîtra pas après le redémarrage ou l’arrêt de votre appareil — un compte avec Spotlight allumé doit d’abord être connecté à Windows », explique Microsoft.

Cependant, il semble que Microsoft s’efforce de remédier à l’inconvénient mentionné ci-dessus, de sorte que tôt ou tard, Windows Spotlight fera également son apparition sur le bureau.

You’ll be able to use Spotlight wallpapers not only for your lock screen but also for your desktop background. pic.twitter.com/QwzWeRxxsu

— Albacore (@thebookisclosed) October 8, 2020