Le nouveau ThinkPad C13 Yoga Chromebook Enterprise est doté d’une puce Ryzen

Lenovo a lancé un nouveau Chromebook Enterprise qui reprend le traditionnel design de la gamme ThinkPad, à une exception près : il se caractérise par une saisissante couleur bleue abîme au lieu de la traditionnelle teinte noire que nous attendons de la gamme ThinkPad. Le nouveau ThinkPad C13 Yoga Chromebook offre le design d’un ThinkPad, la flexibilité d’un portable Yoga et le léger système d’exploitation Chrome OS, ainsi que des fonctionnalités spécialement conçues pour les entreprises.

Et, c’est le premier Chromebook de Leno alimenté par un processeur AMD Ryzen. Le Lenovo ThinkPad C13 Yoga Enterprise est un ordinateur portable convertible de 1,49 kg avec un écran tactile de 13,3 pouces, une charnière à 360 degrés et la prise en charge d’un écran OLED d’une résolution 4K, d’un processeur AMD Ryzen 7 3700C et d’une mémoire vive de 16 Go et de 256 Go de stockage.

Selon Lenovo, le ThinkPad C13 Yoga Chromebook Enterprise devrait pouvoir être commandé prochainement à partir de 769 euros. Bien que ce soit un prix de départ relativement élevé selon le marché du Chromebook, il s’agit également d’une machine relativement puissante, selon la gamme actuelle de Chromebook.

Cette machine est alimentée par les « nouvelles » puces AMD destinées aux Chromebooks, qui sont essentiellement des versions de marque C des processeurs Ryzen de la série 3000U de l’année dernière. Mais, il n’y a pas beaucoup de Chromebooks sur le marché avec les caractéristiques de ce modèle, y compris l’option d’affichage OLED 4 K.

L’ordinateur portable est également équipé d’un capteur d’empreintes digitales, d’un obturateur de confidentialité qui peut se glisser sur la webcam HD lorsqu’elle n’est pas utilisée, d’une prise en charge optionnelle d’une caméra frontale de 5 mégapixels au-dessus du clavier) et de deux options de stockage. Le système dispose d’une capacité de stockage eMMC allant jusqu’à 256 Go, mais il est également doté d’un emplacement M.2 pour un SSD en option.

De multiples ports

L’ordinateur portable est équipé d’une batterie de 51 Wh, de haut-parleurs stéréo, de deux microphones et d’un stylet en option pour une méthode de saisie alternative (prise de notes, dessins…)

Selon Lenovo, le ThinkPad C13 Yoga Enterprise prend en charge les connectivités Wi-Fi 6 et Bluetooth 5,0, possède un clavier rétroéclairé résistant à l’eau et dispose d’une gamme décente de ports d’entrée/sortie : deux ports USB 3.2 Gen 2 Type-C (avec fonctionnalité DisplayPort 1.4), deux ports USB 3.2 Gen 1 Type-A, un port HDMI 2.0, un port lecteur de carte SD et une prise audio de 3,5 mm.