Microsoft fait du télétravail une option permanente

Microsoft rejoint la liste des entreprises qui font du télétravail un élément permanent de leur culture d’entreprise. Alors que la pandémie de coronavirus a obligé les entreprises à renvoyer leurs employés chez eux et à adopter le télétravail, de nombreuses entreprises ont été surprises de constater à quel point la transition s’est faite en douceur.

En conséquence, les entreprises ont commencé à annoncer des ajustements perméables de leurs politiques d’entreprise, faisant du télétravail une option permanente. Alors que la grande majorité des employés de Microsoft travaillent toujours à domicile pendant la pandémie en cours, le fabricant de logiciels a dévoilé des directives internes sur le « lieu de travail hybride » afin de permettre une bien plus grande flexibilité une fois que les bureaux américains auront finalement rouvert.

Microsoft est aujourd’hui le dernier en date à s’inscrire dans cette tendance. Selon un article de blog, l’entreprise permettra à ses employés de travailler à distance pendant moins de 50 % de leur temps de travail. En outre, Microsoft permettra également aux employés de passer au télétravail permanent avec l’approbation de leur directeur. Les employés qui choisissent de le faire perdront leur espace de bureau, mais pourront utiliser l’espace « touchdown » (surface de travail polyvalente) pour les moments où ils doivent être au bureau.

« La pandémie liée au COVID-19 nous a tous mis au défi de penser, de vivre et de travailler différemment », explique Kathleen Hogan, directrice du personnel de Microsoft, dans une note aux employés. « La flexibilité peut avoir une signification différente pour chacun d’entre nous, et nous reconnaissons qu’il n’existe pas de solution unique étant donné la variété des rôles, des exigences professionnelles et des besoins commerciaux que nous avons chez Microsoft », explique-t-elle.

Si la plupart des employés peuvent facilement tirer parti de l’option de télétravail, dont le taux est inférieur à 50 %, certains postes seront difficiles, voire impossibles, à transférer de façon permanente à distance.

Le télétravail va perdurer

Microsoft souligne quelques rôles qui nécessitent encore l’accès aux bureaux de l’entreprise, notamment ceux qui nécessitent l’accès aux laboratoires de matériel, aux centres de données et à la formation en personne. Les employés seront également autorisés à se déplacer à l’intérieur du pays avec l’approbation de l’entreprise, ou même à chercher à se déplacer à l’étranger si le travail à distance est viable pour leur rôle particulier.

L’annonce de Microsoft n’est que la dernière indication que le télétravail est là pour perdurer. Si certains emplois exigent une présence physique, la pandémie a montré que la grande majorité des emplois de bureau traditionnels peuvent tout aussi bien être effectués à distance.