L’application Gmail Go est disponible pour tous les smartphones Android

Google a lancé Gmail Go en juillet 2018 pour les smartphones d’entrée de gamme dotés de Android Go. Depuis lors, la société a lancé une large gamme d’applications « Go », y compris l’application Camera Go récemment lancée. Alors que quelques applications Android Go sont limitées aux smartphones sous Android Go, il semble que Google ait rendu Gmail Go disponible pour tous les smartphones Android.

Selon 9to5Google, Google a récemment commencé à afficher son invitation « application similaire disponible » à côté de la principale application Gmail sur le Play Store. Pour ceux qui ne le savent pas, c’est l’approche de Google pour faire savoir aux utilisateurs qu’une version allégée de l’application est disponible au téléchargement. Vous pouvez choisir entre les deux en fonction de votre utilisation.

L’application est presque identique à celle de l’application Gmail, à l’exception de la nouvelle icône avec un badge « Go » en bas. Cependant, l’application elle-même est très différente de l’application Gmail complète.

L’interface utilisateur de Gmail Go suit la même structure que la traditionnelle application de messagerie de Google, mais elle ne comprend pas un grand nombre de fonctionnalités. Par exemple, l’application ne comporte pas de barre inférieure, car Google Meet n’a pas été intégré à l’application.

Les éléments de l’interface utilisateur de l’application sont également plus plats que ceux de l’application Gmail, sans superposition ni ombres. Au lieu de cela, elle utilise un contour blanc pour la barre de recherche et le bouton Composer pour les aider à se démarquer.

Pas vraiment une bonne idée

En outre, bien qu’il s’agisse d’une application Android Go, Gmail Go rencontre quelques lags dans l’interface. Quelques personnes pensent que l’application a une limite de fréquence d’images pour les smartphones bas de gamme. Donc, si votre smartphone fonctionne bien avec l’application officielle Gmail, vous ne devriez probablement pas passer à Gmail Go. Après tout, elle n’offre aucune fonctionnalité supplémentaire. En revanche, vous pourriez constater une amélioration des performances si vous utilisez un smartphone Android d’entrée de gamme.

De plus, la disponibilité de l’application semble être limitée à certaines régions. 9to5Google signale que l’application est disponible aux États-Unis et en Europe. Si vous n’êtes pas fan de l’application Gmail, vous pouvez essayer Gmail Go en le téléchargeant à partir du lien Play Store ci-dessous.