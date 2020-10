Razer Seiren Mini est le petit micro parfait pour les appels vidéo et les jeux

Razer ne manque pas de produits de streaming, allant de la webcam Kiyo à la gamme de microphones Seiren. Lors de la RazerCon de ce weekend, la société a ajouté à cette gamme le lancement du nouveau Seiren Mini.

En effet, Razer vient de révéler son microphone de diffusion de jeu le plus compact avec le Razer Seiren Mini. Cet appareil a un look analogue à celui des microphones de jeu qu’elle a déjà lancé par le passé — mais il est très petit. Ce microphone fonctionne avec une capsule à condensateur de 14 mm et une directivité supercardioïde pour permettre ce que Razer décrit comme un « son de qualité professionnelle » malgré sa petite taille physique.

La particularité du Seiren Mini est qu’il est beaucoup plus petit que ses frères et sœurs Seiren, tout en offrant un son de haute qualité. Le micro mesure un peu plus de 15 cm de haut. Il est conçu pour s’adapter à l’espace laissé dans l’univers des jeux en ligne par des revendeurs beaucoup plus grands et plus extravagants. Ce microphone est assez petit pour tenir facilement sur votre bureau, mais suffisamment haut de gamme pour produire un son professionnel avec très peu d’efforts.

Razer a cherché à répondre aux besoins de l’aspirant streamer. Car « tout le monde n’a pas les compétences, l’espace ou l’argent nécessaires pour s’offrir du matériel de haute qualité » et « ces exigences en matière de matériel exigent une qualité professionnelle, une facilité d’utilisation et un prix abordable ». Il y a aussi un support de choc intégré pour réduire les vibrations qui pourraient polluer votre son. Le support peut également être incliné, ce qui vous permet de le repositionner pour mieux capter votre voix.

Razer a également noté que « ces exigences s’appliquent également aux utilisateurs de bureau à domicile qui recherchent un microphone solide pour les appels ». De telles personnes se sont multipliées depuis le début de la pandémie mondiale.

60 euros et 3 coloris

Le Razer Seiren Mini coûtera environ 60 euros. Vous trouverez ce microphone en noir, blanc et rose, dont la date de sortie est le 10 octobre 2020. Il sera disponible auprès de certains revendeurs aux États-Unis, en Californie, dans l’Union européenne, au Japon et en Asie d’ici la fin de l’année 2020.

Si ce petit Seiren Mini ressemble un tant soit peu à son aîné, le Razer Seiren Pro, il sera une force avec laquelle il faudra compter. Le Razer Seiren Mini a l’apparence d’un petit modèle, une itération essentielle de ce dernier, l’un des meilleurs microphones de jeu.