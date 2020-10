Le OnePlus 8T aura bien une caméra frontale ultra grand-angle

Alors que nous savons presque tout sur le prochain produit phare de OnePlus, le OnePlus 8T, grâce à des fuites, la société a lentement confirmé les principales spécifications du smartphone. OnePlus avait déjà confirmé les spécifications de l’écran, la présence d’une charge rapide Warp Charge de 65 W, et maintenant, la société a révélé que le OnePlus 8T sera équipé d’une caméra frontale ultra grand-angle.

La confirmation se fait par un tweet sur le compte officiel de OnePlus sur Twitter. “Prenez la pose avec la caméra ultra grand-angle #OnePlus8T“, lit-on dans le tweet. Jetez un coup d’œil ci-dessous.

La présence d’un capteur ultra grand-angle sera pratique pour capturer des selfies de groupe. Il a d’abord été considéré comme une caméra secondaire sur le OnePlus Nord. Bien que OnePlus n’ait pas explicitement confirmé le nombre de mégapixels, des rumeurs antérieures suggèrent que la société utilisera un capteur de 32 mégapixels.

Strike a pose 📸 with the #OnePlus8T Ultra Wide Angle Camera. — OnePlus (@oneplus) October 4, 2020

Pour rappeler le reste des spécifications de l’appareil, OnePlus peut utiliser une caméra arrière à quadruple capteur photo en forme de L avec un capteur principal de 48 mégapixels, un objectif ultra-large de 16 mégapixels, un capteur photo macro de 5 mégapixels et un capteur de profondeur de 2 mégapixels.

Un lancement le 14 octobre

La OnePlus 8T serait dotée d’un écran AMOLED de 6,55 pouces d’une résolution full HD+ avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. L’appareil peut être équipé d’un processeur Snapdragon 865. Vous pouvez vous attendre à ce que le OnePlus 8T dispose de 8 Go de RAM et 128 Go de stockage interne, et de 12 Go de RAM et de 256 Go de stockage. De plus, OnePlus va équipé son flagship d’une batterie de 4 500 mAh qui supporte la Warp Charge de 65 W. L’appareil sera lancé avec OxygenOS 11 basé sur Android 11 prêt à l’emploi.

En ce qui concerne le prix, OnePlus devrait lancer la variante de base du OnePlus 8T avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage à 599 euros et la variante supérieure avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage à 699 euros. OnePlus dévoilera les détails exacts du prix lors du lancement de l’appareil le 14 octobre.