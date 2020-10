Les premiers tests de la PS5 révèlent quelques détails sur le matériel

La PlayStation 5 de Sony est, ou devrait être, sur la bonne voie pour une sortie le 14 novembre, malgré une phase de précommande presque comique, mais désastreuse le mois dernier. Malgré le lancement des précommandes, Sony n’a pas encore révélé tout ce que les acheteurs ont besoin de savoir sur la console de nouvelle génération, laissant encore place à l’imagination pour certains éléments de la console de nouvelle génération.

Cependant, quelques vidéos et photos en provenance du Japon mettent heureusement certaines de ces choses en perspective, mais laissent encore de cruciaux détails mystérieux.

La taille de la PS5 sera probablement la première chose dont les gens parleront, d’autant plus que c’est la première chose qu’ils remarqueront à côté du design non conventionnel. Montrée dans des vidéos de prise en main aux côtés de personnes et de téléviseurs, cette taille peut être un problème pour ceux qui préfèrent cacher leur console, souvent à l’abri des regards.

Vous devrez certainement préparer un peu d’espace pour la PS5, surtout si vous voulez qu’elle tienne debout — ou pire encore, vous devrez changer votre meuble de salon. Vous pouvez l’allonger horizontalement, comme le montre 4gamer, mais l’aspect est moins frappant de cette façon. Certaines photos montrent également comment la PS5 se refroidit d’elle-même. Heureusement, les testeurs ont décrit la console comme étant plutôt silencieuse, de sorte qu’elle ne fera pas de désagréable bruit du ventilateur.

L’une des photos de 4gamer révèle un mystérieux verrou ou loquet argenté caché dans la partie supérieure droite de la PS5. Sony a déclaré que les propriétaires de PS5 pourront augmenter la capacité de stockage avec des disques SSD ordinaires dans cette nouvelle console, mais nous n’avons pas encore vu comment cela fonctionnera dans la réalité. Ce loquet pourrait être le moyen d’accéder à la possibilité d’étendre le stockage PS5, en permettant vraisemblablement de retirer le côté. Il n’y a pas d’autre moyen évident d’insérer un SSD dans la PS5, mais nous attendons toujours que Sony nous confirme comment elle va gérer le stockage extensible.

Encore des inconnus

Quelques mots ont également été prononcés sur les nouvelles manettes DualSense, et non DualShock, qui ont remplacé les vibreurs sonores par un feedback haptique. Elle comprend également des déclencheurs adaptatifs qui peuvent ajuster dynamiquement leur résistance en fonction du jeu ou du contexte. Curieusement, Sony associe désormais le bouton X à l’action de confirmation au Japon comme ailleurs, ce qui pourrait introduire beaucoup de confusion chez les joueurs de longue date sur PlayStation.

Malheureusement, ces expériences de prise en main, qui ont été faites sous la supervision de Sony, ne révèlent pas tout. Des choses comme la nouvelle interface utilisateur de la PS5 ainsi que l’extension du stockage restent inconnues, peut-être réservées aux teasers et révélées dans les semaines à venir avant que la console ne commence à être expédiée.

Il reste encore plus d’un mois avant le lancement de la PS5 le 12 novembre, donc Sony a tout le temps de révéler beaucoup plus sur sa console nouvelle génération. Pour l’instant, ces premiers tests ont permis de jeter un regard plus attentif sur la PS5.