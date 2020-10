Le site web mobile de YouTube prend en charge le mode Picture-in-Picture sur iOS 14

Depuis le lancement de iOS 14, il y a eu beaucoup de discussions et remous avec la fonctionnalité intégrée « Picture-in-Picture » (PiP), que l’on traduit en français généralement par image dans l’image, qui ne fonctionne pas sur YouTube.

Tout d’abord, les utilisateurs ont découvert qu’ils pouvaient accéder à cette fonctionnalité sur leur iPhone en ouvrant n’importe quelle vidéo YouTube depuis Safari. Ensuite, la plateforme vidéo a supprimé la prise en charge du mode PiP de son site Web mobile sur Safari, mais elle fonctionnait toujours bien avec son site Web de bureau.

Aujourd’hui, YouTube a recommencé à prendre en charge la fonction « Picture-in-Picture » pour les appareils iOS 14 sur son site Web mobile.

Désormais, toute personne disposant d’iOS 14 et d’iPadOS 14 sur son appareil peut facilement accéder au mode « image dans l’image » sur YouTube depuis Safari. Je l’ai essayé sur mon appareil fonctionnant sous iOS 14.2 bêta 2, et cela a fonctionné à merveille. Et on ne sait pas vraiment ce qui l’a rendue possible, car c’est soit la sortie de la version 14.0.1 d’iOS, soit Google qui a changé d’avis et qui permet aux utilisateurs d’iPhone de regarder YouTube en mode PiP.

Cependant, ce qu’il faut savoir c’est que tout cela est à nouveau possible grâce au navigateur Safari, car rien n’a changé lorsque l’application YouTube est utilisée. Si vous souhaitez utiliser YouTube pour iOS pour la même chose, un abonnement Premium est toujours nécessaire.

Bienvenue sur le mode PiP de YouTube !

Or, si l’on considère les précédents cas, il est fort possible que YouTube empêche à nouveau les utilisateurs d’accéder à cette fonctionnalité. C’est principalement parce que YouTube fait payer et offre la fonction PiP à ses utilisateurs premium.

Les précédents rapports ont suggéré que la société teste un mode d’image dans l’image natif pour son application sur iOS 14. Selon le rapport, la fonction sera limitée aux utilisateurs Premium, comme d’habitude. Et si c’est le cas, je suppose que le mode « image dans l’image » pour son site Web mobile sur Safari va être retiré. YouTube ne voudra pas que vous accédiez gratuitement à une fonctionnalité payante.