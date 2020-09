Le Lenovo ThinkPad X1 Nano est le plus léger de la gamme

Après avoir introduit une variante convertible de sa populaire gamme de ThinkPad X1 avec le ThinkPad X1 Yoga il y a quelques années, Lenovo peaufine une fois de plus le design et le style de son ordinateur portable en lançant le ThinkPad X1 Nano. Comme le ThinkPad X1 original, le Nano se présente sous une forme plus traditionnelle, mais Lenovo rend l’ordinateur portable plus mince et plus léger.

Selon l’entreprise, l’ordinateur portable ThinkPad X1 Nano s’adresse ainsi aux propriétaires de petites et moyennes entreprises qui travaillent désormais à domicile et à distance, une situation qui s’accélère en raison de la pandémie mondiale.

Pesant 962 g, le ThinkPad X1 Nano est non seulement le plus léger des portables ThinkPad de Lenovo, mais aussi le premier ThinkPad à être commercialisé sous la marque Evo d’Intel. La certification Evo signifie que vous pouvez compter à ce que l’ordinateur portable se « réveille » instantanément de veille, et profiter d’une autonomie d’une journée.

L’ordinateur portable est alimenté par la puce de 11e génération d’Intel et par la puce graphique Intel Iris Xe intégrée, et il est doté d’un écran de 13 pouces d’une résolution 2K (2 160 x 1 350 pixels) qui prend en charge un ratio 16:10 et la technologie Dolby Vision. Lenovo proposera des versions tactile et non tactile, avec une couverture sRGB de 100 % ; dans les deux cas, la luminosité peut atteindre 450 nits. Il y aura également une caméra HD et une caméra infrarouge — avec ThinkShutter — pour Windows Hello. Le ThinkPad X1 Nano est également équipé d’un capteur d’empreintes digitales et d’un capteur de détection de présence humaine qui peut automatiquement verrouiller l’ordinateur portable si vous vous éloignez.

Malgré sa petite taille, le ThinkPad X1 Nano est conçu pour la performance — Lenovo affirme qu’il offre une productivité 20 % plus rapide pour les tâches de bureau et d’au minimum doubler la vitesse des jeux et du streaming. L’ordinateur portable peut être préchargé avec les systèmes d’exploitation Windows 10 Pro ou Ubuntu Linux, et la connectivité sans fil 5G en option permet aux professionnels de travailler partout, même lorsqu’une connexion Wi-Fi n’est pas disponible.

Disponible au 4e trimestre

Le réglage des haut-parleurs Dolby Atmos et les microphones à 360 degrés complètent cette caractéristique, faisant du ThinkPad X1 Nano un géant de la vidéoconférence et permettant à Lenovo de tenir sa promesse de construire des systèmes qui aideront les propriétaires d’entreprises à travailler à distance. L’ordinateur portable sera disponible à partir du 4e trimestre 2020 et à partir de 1 599 dollars.

En plus du Nano, Lenovo a également annoncé le prix et la disponibilité en précommande du ThinkPad X1 Fold — un ordinateur portable pliable avec un écran immersif. Le PC pliable sous Windows 10 sera disponible à partir de 2 799 euros. Le ThinkPad X1 Fold est maintenant disponible en précommande.