Le Chromecast avec Google TV déjà vendu avant son annonce, et Stadia non supporté ?

Il semble que Home Depot et Walmart aient déjà commencé à vendre le Chromecast avec Google TV, alias « Sabrina », un jour avant même que Google n’ait la chance de révéler complètement de quoi il s’agit.

Bien sûr, étant donné la façon dont les choses ont fui ces dernières semaines, il se pourrait que Google n’ait plus de surprises à faire durant son événement. Mais c’est une chose de voir l’appareil sur des photos qui ont fui et c’en est une autre de voir les revendeurs commencer à vendre et à envoyer des appareils aux acheteurs. Bien sûr, c’est aussi une autre question, car il y aura des gens qui seront prêts à acheter un appareil sans en connaître tous les détails officiels pour le moment.

Pour le meilleur ou pour le pire, Home Depot et Walmart ont non seulement mis l’appareil à 49,99 dollars sur leurs étagères, mais ils ont également permis aux clients de l’acheter, même en ligne. Au final, c’est une bonne chose pour nous puisque nous avons un aperçu de ce que Google va annoncer demain. Malheureusement, ce ne sont pas que de bonnes nouvelles.

Grâce à plusieurs fuites passées, nous avons pu rassembler quelques détails sur le nouveau Chromecast avant son lancement officiel. Par exemple, le nouveau Chromecast conservera le style dongle HDMI des précédents modèles de Chromecast, bien que le produit semble avoir pris une nouvelle forme. Le nouveau périphérique sera légèrement allongé, avec plusieurs options de couleur au choix (noir, blanc et peut-être même rose).

Si l’on en croit les récents fils de discussion Reddit, le nouveau Chromecast prend en charge le 4K et le HDR, le Dolby Atmos et le Dolby Vision, et fonctionne avec un système d’exploitation Android TV 10. Le produit est censé avoir un adaptateur d’alimentation USB-C, une télécommande avec des commandes de volume qui peuvent contrôler le volume de la télévision à l’aide de la connectique CEC, et 4 154 Mo d’espace de stockage.

Pas de support de Stadia ?

Plus inquiétants encore sont les indices selon lesquels le dongle pourrait ne pas supporter la plateforme Stadia, ce qui serait une situation plutôt déroutante. Stadia fonctionne à la fois sur le Chromecast Ultra et sur Android TV, on aurait pu penser qu’il fonctionnerait également pour ce Chromecast avec Google TV. L’une des images montre un message indiquant que « votre appareil n’est pas compatible avec cette version » sur la page de l’application Stadia. Le logo Stadia n’apparaît pas sur les images des prétendues boîtes de l’appareil.

Bien que cela reste à confirmer durant l’événement, il semble que le service de streaming sur le cloud de Google sera banni de cet appareil. Google tiendra sa conférence de presse demain à 20 heures, heure française, durant laquelle nous devrions également voir le Pixel 5, le Pixel 4a 5G ou encore le Nest Audio.