Le Galaxy S30 Ultra devrait se contenter d’une simple batterie de 5 000 mAh

Samsung n’a lancé que récemment le Galaxy Note 20, mais le monde est déjà prêt pour le prochain vaisseau amiral de la société sud-coréenne. Et selon un récent rapport, le Galaxy S30 Ultra, qui devrait être le meilleur des meilleurs dans la prochaine gamme de smartphones Galaxy S, ne sera pas livré avec une quelconque mise à niveau de la batterie.

Pour beaucoup, c’est une véritable rupture, surtout parce qu’ils s’attendaient à une amélioration de l’autonomie du Galaxy S30 Ultra. Et si Samsung pouvait encore y parvenir grâce à des optimisations logicielles, une batterie d’une capacité de 5 000 mAh serait toujours proposée sur l’appareil.

Le prochain modèle haut de gamme de Samsung, qui pourrait être lancé sous le nom de Galaxy S21 ou Galaxy S30, devrait être mis en service au printemps de l’année, selon le traditionnel calendrier de lancement de la société sud-coréenne.

Sur la base des précédentes générations, le nouveau modèle Galaxy S devrait être dévoilé en février, tandis que les ventes devraient démarrer en mars.

Selon des personnes connaissant bien le sujet, il est toutefois possible que Samsung envisage d’apporter des changements importants à sa gamme de flagships. Plus précisément, la société sud-coréenne pourrait vendre sa gamme de smartphones pliables en tant que modèles phares, tandis que les gammes Galaxy S et Galaxy Note ne seraient plus reconnues ainsi.

Pas de réels changements

D’un autre côté, je ne m’attends pas vraiment à ce que Samsung apporte des changements substantiels sur le plan matériel, ce qui signifie que les deux modèles continueraient à utiliser uniquement les processeurs de dernière génération disponibles au moment de leur lancement.

Ainsi, alors que Samsung pariera beaucoup sur les smartphones pliables à long terme, les gammes Galaxy S et Note continueront à offrir le meilleur de Samsung à un instant t, ainsi que l’expérience Android la plus raffinée disponible pour les utilisateurs.