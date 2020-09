Lenovo ThinkPad X1 Fold : le premier PC pliable au monde en précommande à 2 799 euros

Nous attendons tous la sortie de la version du ThinkPad X1 Fold, la tablette portable Windows à écran pliable de Lenovo, depuis le CES du début de l’année. Il reste encore un peu de chemin à parcourir, mais Lenovo a mis au point les derniers détails de conception et est prêt à passer aux précommandes pour le premier PC à écran pliable au monde. Le prix : 2 799 euros.

Étant donné la quantité d’ingénierie, et bien sûr du facteur de nouveauté, cela semble être une bonne affaire, du moins en comparaison avec des appareils comme le Galaxy Fold ou le Microsoft Surface Duo. Le ThinkPad X1 Fold est une machine fonctionnant sous Windows 10 Pro (et non Windows 10X, comme indiqué précédemment) avec un processeur Intel Core non divulgué, 8 Go de mémoire vive (RAM) et jusqu’à un 1 To de stockage SSD. Deux ports USB-C sont inclus autour de l’écran pliable, et il prend en charge une station d’accueil, un stylet et un système de haut-parleurs Dolby.

Mais qui se soucie des composants ? Il ne s’agit que de la partie de l’iceberg de ce ThinkPad X1 Fold, puisque la caractéristique la plus intéressante est évidemment l’écran. Le panneau OLED QXGA mesure 13 pouces avec un ratio 4:3 et une résolution de 2 048 × 1 536 pixels. Selon Lenovo, il atteint une luminosité de 300 nits et offre 95 % de la gamme de couleurs DCI-P3.

Ce n’est pas la première fois que nous voyons le PC pliable de Lenovo, même si certaines choses ont changé depuis janvier et ses débuts au CES 2020. Sur la base des réactions suscitées par les démonstrations aux médias, ainsi que des tests en situation réelle effectués par l’équipe Lenovo, un certain nombre de modifications et d’ajustements ont été apportés, tant au niveau du matériel que du logiciel.

Ainsi, le bord en silicone autour de l’écran pliable a été amélioré, Lenovo affirmant qu’il est désormais plus résistant. L’angle de la béquille a également été ajusté, et la boucle du stylet se trouve désormais sur l’accessoire du clavier, et non plus sur le capot. Le revêtement en cuir à l’arrière est désormais plus résistant. Côté logiciel, les personnalisations de Lenovo pour Windows 10 ont été améliorées. Selon la société, le changement de mode s’opère désormais de manière plus efficace lorsque l’on passe d’une présentation à l’autre et d’une orientation à l’autre. C’est notamment le cas lorsque vous placez le clavier Bluetooth en option, auquel cas le pli reconnaît qu’il a été fixé et ajuste son utilisation de l’écran en conséquence.

Un réel besoin ?

Lorsqu’il est entièrement ouvert, vous bénéficiez d’une expérience de bureau Windows standard, mais replié, dans le « style d’un ordinateur portable », la moitié inférieure de l’écran peut être utilisée pour une fenêtre séparée ou un clavier tactile. Bien sûr, comme il s’agit d’un ThinkPad, vous obtenez également un clavier Bluetooth qui peut soit reposer sur l’écran lui-même, soit être apposé à ses côtés pendant que vous utilisez la béquille du X1 Fold pour le maintenir. Le clavier se recharge sans fil à partir de la tablette elle-même.

Le ThinkPad X1 Fold est équipé d’une caméra frontale de 5 mégapixels pour les conférences, qui comprend un capteur IR pour Windows Hello. Avec ses 997 g (moins le clavier) et ses dimensions de 16 x 23,62 cm lorsqu’il est plié, il devrait être un compagnon de voyage étonnant, même si vous n’optez pas pour la connectivité 5G. Lenovo indique qu’il va offrir une autonomie de 11 heures.

La grande question est de savoir comment les gens utiliseront réellement tout cela. Allez-vous le précommander ?