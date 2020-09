Google Meet déploie la fonction de filtrage des bruits de fond sur iOS et Android

La vidéoconférence est devenue un marché énorme en quelques mois seulement, et pas seulement en termes de logiciels. Outre la demande croissante d’ordinateurs, des équipements de vidéoconférence spécialisés, des webcams et même des caméras d’action pouvant être utilisées comme webcams ont également commencé à apparaître ici et là. Cependant, certains préfèrent encore avoir leur smartphone comme outil de choix et ceux-ci bénéficient d’une nouvelle fonctionnalité, petite, mais utile, de Google Meet.

Google a introduit en juin dernier une fonction dans Meet qui permet d’atténuer les bruits de fond, les bavardages, ou encore les bruits de frappe sur un clavier. Cette fonction était bien sûr alimentée par l’intelligence artificielle dans le cloud et n’était disponible que dans la version Web de Google Meet. Du moins jusqu’à présent.

Google annonce que ce filtrage intelligent des bruits de fond est désormais disponible sur les applications Android et iOS de Google Meet. Cela signifie que l’application supprimera automatiquement les bruits parasites de l’entrée audio de votre smartphone tout en laissant passer votre voix. Le piège ? Il n’est disponible que pour les clients ayant souscrit un abonnement à G Suite Enterprise et à G Suite Enterprise for Education, et uniquement ces derniers.

Le blog de Google G Suite Updates indique que la fonction de réduction du bruit est désactivée par défaut sur les smartphones, mais que vous pouvez l’activer pendant un appel en accédant aux paramètres de l’appel. (Voici le guide de Google sur la manière de procéder). La fonction est disponible dès aujourd’hui et devrait être entièrement déployée d’ici quelques jours.

Les clients G Suite Enterprise for Education bénéficient également d’une nouvelle fonction qui facilite le contrôle de l’assiduité aux cours. Des rapports de présence seront générés pour les réunions de 5 à 250 participants avec des données qui comprennent la durée de l’appel de chaque participant ou la date d’arrivée et de départ. Cela fonctionne même pour les participants qui se connectent par smartphone, bien que leur numéro de téléphone soit masqué.

Les appels gratuits limités à 60 minutes ?

Ce dont Google ne parle pas, c’est d’une prochaine modification de l’offre gratuite de Google Meet. Comme annoncé il y a quelques mois, les appels de durée illimitée pour les comptes gratuits prendront fin le 30 septembre, après quoi les appels gratuits seront limités à 60 minutes.

Même si Google n'offre pas d'extension, cette limite est toujours de 20 minutes de plus que celle de Zoom, bien qu'elle donne à des concurrents comme Microsoft's Teams et Meet Now dans Skype la possibilité d'annoncer leurs propres niveaux illimités.