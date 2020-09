Le Surface Laptop Go pourrait être lancé le 1er octobre

Nous savions depuis un certain temps que Microsoft prévoyait de lancer un nouveau Surface Laptop plus abordable, et maintenant il semble que nous ne soyons plus qu’à quelques jours du moment où une annonce est faite.

Avant tout, pourquoi Microsoft a-t-elle réellement besoin d’un appareil Surface moins cher ? La gamme Surface de Microsoft a toujours été considérée comme une série haut de gamme, la société elle-même ayant un jour déclaré que son but était de lancer de nouveaux produits, laissant à ses partenaires et au reste de l’industrie le soin de construire des appareils avec diverses configurations disponibles à différents niveaux de prix.

Donc, théoriquement, Microsoft voulait simplement offrir le meilleur du meilleur, en fournissant aux fabricants la possibilité de lancer des produits analogues disponibles à un prix inférieur.

Cependant, la société sait combien il est important de rester pertinent sur tous les marchés, c’est pourquoi, en plus des modèles haut de gamme, elle a également lancé la Surface Go, un appareil plus petit et moins cher dont le but était de s’adresser aux clients du marché de l’éducation.

Il va sans dire que la Surface Go n’a pas nécessairement été le modèle le plus réussi jamais lancé par le géant du logiciel, mais il a été utilisé comme un produit qui a ouvert la voie à une approche à long terme. Et cette approche à long terme inclut également un nouveau Surface Laptop.

Un lancement le 1er octobre

Nommé Surface Sparti, ce nouveau modèle pourrait en fait être lancé sous le nom de Surface Laptop Go, selon un nouveau rapport du site allemand WinFuture. Cependant, il faut savoir que ce surnom de Surface Laptop Go n’est pas encore officiel, même s’il devrait l’être bientôt, car Microsoft devrait annoncer officiellement le nouvel appareil dans le cadre d’un événement numérique le 1er octobre. En même temps, il est possible que la société renonce à un événement et se contente de lancer l’appareil sur ses principaux marchés, dont les États-Unis, en publiant une annonce dans la presse sur son site Web.

Le Surface Laptop Go est susceptible d’apporter une série de surprises matérielles qui ne sont pas forcément quelque chose dont Microsoft est grand fan. Toutefois, ces changements sont absolument nécessaires pour maintenir le prix à un niveau inférieur.

Selon la source citée, le nouveau portable pourrait être alimenté par le processeur Intel Core i5-1035G1 de 10e génération, et l’on pense que Microsoft sortirait même une version destinée à l’éducation avec 4 Go de RAM et 64 Go de mémoire flash. C’est exact, pas de SSD, mais de la mémoire flash, et on pense que toutes les versions de ce mystérieux modèle Surface pourraient adopter la même approche.

En d’autres termes, toutes les configurations pourraient utiliser de la mémoire flash, simplement parce qu’elle est moins chère qu’un SSD, bien que, sur la version supérieure, vous pourriez obtenir quelque 256 Go de stockage.

Des caractéristiques absentes

Le nouveau Surface Laptop pourrait même ne pas être équipé de la reconnaissance faciale Windows Hello, mais comme l’authentification biométrique est un élément important de l’avenir sans mot de passe de Microsoft, la société optera plutôt pour un capteur d’empreintes digitales. Le nouveau capteur sera intégré au bouton d’alimentation, ajoute le rapport.

La version de base de ce nouveau modèle Surface pourrait fonctionner sous Windows 10 en mode S, mais bien sûr, les utilisateurs seront autorisés à passer à la version complète de Windows 10 est nécessaire. Dans le même temps, les configurations plus onéreuses feront fonctionner Windows 10 Pro dès sa sortie de l’emballage.

Il va sans dire que Microsoft est restée complètement hermétique sur tout ça, même s’il va sans dire qu’un tel dispositif est plutôt sensé à long terme, en particulier sur le marché de l’éducation où la concurrence est de plus en plus féroce.