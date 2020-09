Microsoft va permettre aux utilisateurs d’iPhone de streamer des jeux Xbox depuis une console

Microsoft a officiellement lancé son service de jeux sur le cloud, connu sous le nom de projet « xCloud », au début du mois de septembre. Si vous avez suivi l’évolution de ce projet, vous savez qu’il était initialement réservé aux utilisateurs de smartphones et de tablettes Android. Les utilisateurs d’iPhone sont tenus à l’écart des jeux sur le cloud en raison des politiques de l’App Store d’Apple.

Repérée par The Verge, Microsoft a décidé de proposer une mise à jour de l’application Xbox avec une solution de contournement qui permettra aux utilisateurs d’iOS de streamer des jeux sur leurs smartphones.

La société a décidé de permettre le jeu à distance dans son application iOS. Cela signifie que les propriétaires de Xbox pourront streamer n’importe quel jeu de leur console à leur iPhone. Vous avez peut-être compris que je ne parle pas du projet xCloud, c’est-à-dire de cloud gaming.

Comme on peut le voir dans le tweet ci-dessous, Tom Warren, rédacteur en chef de The Verge, présente la nouvelle application Xbox pour iPhone. Cette application, qui a été remaniée de la même manière que l’application Android, contient tous vos jeux, votre liste d’amis, des clips de jeux récemment sauvegardés et bien d’autres choses encore. Le point fort évoqué ici est la nouvelle fonction « Connect » pour les propriétaires de consoles.

