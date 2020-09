Emoji 13.1 apportera 217 nouveaux emojis en 2021

En début d’année, après l’annonce tardive de la version 14 d’Emoji, nous avons vu l’organisation mondiale des emojis, le Consortium Unicode, approuver de nouveaux emojis qui seront ajoutés en tant que mise à jour 13.1. Aujourd’hui, l’organisation a annoncé l’approbation de centaines de nouveaux emojis.

Avec Emoji 13.1, les emojis approuvés par le Consortium Unicode comprennent 217 nouveaux emojis. Si Emoji 13.1, comme prévu par Emojipedia semble être substantiel avec les 217 caractères, en fait il est composé de beaucoup moins de symboles. La grande majorité des caractères sont des répétitions, pour tenir compte des différentes combinaisons de teintes de peau.

Parmi ceux-ci, certains ont été créés pour décrire nos réactions et notre état en ces temps difficiles — ils sont clairement influencés par le chaos de l’année. Il s’agit notamment d’un nouvel emoji « visage dans le nuage », d’un emoji « visage en train d’expirer », d’un emoji « visage avec des yeux en spirale », ou encore d’un emoji d’un « cœur en feu ». Le reste, avec des changements de couleur de peau, est destiné à un homme / femme barbu, et un nombre considérable de variations de « couple avec un cœur » et un couple qui s’embrasse.

Bien que tous ces emojis soient mignons, il semble que certains d’entre eux dépeignent l’état actuel de nous, les humains, au milieu du chaos de cette année dans le monde. Les emojis à venir montrent bien la plupart de nos réactions après avoir vu les récentes statistiques du coronavirus ou entendu parler d’une nouvelle catastrophe quelque part dans le monde.

Parallèlement à l’annonce de ces nouveaux emojis, le Consortium Unicode a également annoncé le calendrier de sortie des prochaines versions du pack d’emojis.

De plus en plus utilisés

Ainsi, selon l’article officiel, Emoji 13.1 arrivera sur les appareils pris en charge dans le courant de l’année 2021. Alors que la version 14 d’Emoji a été repoussée à 2021, son inclusion dans les plateformes ne se fera pas avant 2022.

Alors que les économies mondiales continuent de chuter et que le nombre de décès dus à la pandémie continue d’augmenter, il n’y a rien d’autre à faire que de s’enfermer à l’intérieur pour empêcher la propagation du virus. Et comme la transmission de nos émotions par des emojis est devenue une norme dans cette ère de textos, ces nouveaux emojis devraient être parfaits pour les utilisateurs pendant la crise actuelle et l’état actuel de notre monde.