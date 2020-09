Le nouvel iPhone 12 pourrait être équipé d’un câble tressé

Le nouvel iPhone 12 est sur le point d’être lancé, et selon les personnes qui connaissent bien le sujet, Apple prévoit également des changements majeurs dans la boîte.

Tout d’abord, pour essayer de maintenir un prix bas, Apple pourrait ne même pas fournir de chargeur à ses clients, alors le géant basé à Cupertino facturerait un supplément pour un tel adaptateur. En d’autres termes, l’iPhone 12 serait livré avec un câble USB, donc si vous n’avez pas encore de chargeur, vous devez vous en procurer un séparément.

Quant au câble lui-même, Apple prévoit une approche différente pour l’iPhone 12, et c’est à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle.

Selon M. White, l’iPhone 12 pourrait être livré avec un câble tressé, ce qui constitue sans aucun doute une amélioration bienvenue à long terme. Les câbles tressés sont plus résistants, et nous savons tous combien cela est important pour les clients de l’iPhone. Les cordons d’Apple peuvent se rompre extrêmement facilement, et soyons honnêtes, l’achat d’un nouveau cordon n’est pas nécessairement abordable.

La mauvaise nouvelle est que cette fuite montre qu’Apple ne veut toujours pas passer à l’USB Type-C. En d’autres termes, l’iPhone sera proposé avec un connecteur Lightning, tout comme les précédents modèles, donc si vous détestez avoir plusieurs câbles dans votre sac à dos, vous devez vous en accommoder pendant au moins un an de plus.

Pas encore d’USB-C

À ce jour, il n’est toutefois pas encore confirmé qu’Apple souhaite effectivement expédier l’iPhone 12 avec un câble tressé, mais c’est un changement qui a du sens, d’autant plus que même un chargeur ne sera probablement pas inclus dans la boîte.

Selon des personnes qui connaissent bien le sujet, l’iPhone 12 devrait être annoncé et mis en vente dans quelques semaines seulement, donc nous n’avons pas à attendre trop longtemps pour savoir si la fuite d’aujourd’hui est exacte ou non.