Ring cachera les fonctions de base des caméras et des alarmes derrière un abonnement

Si vous achetez une alarme Ring après le 29 mars, vous aurez besoin d’un abonnement Ring Protect pour accéder à ses fonctions les plus basiques.

De plus, un abonnement à Ring Protect sera nécessaire pour régler les modes « À la maison » et « Absent » sur les caméras et les sonnettes Ring (y compris celles achetées avant le 29 mars).

Les détails complets de la nouvelle politique de Ring sont expliqués sur une nouvelle page d’assistance. En gros, les utilisateurs actuels de Ring Alarm ne verront aucun changement dans leur système d’alarme. Mais ceux qui achètent une alarme Ring après le 29 mars devront souscrire un abonnement Ring Protect pour bénéficier des fonctions suivantes :

L’armement et le désarmement numériques : Sans Ring Protect, vous ne pouvez pas armer ou désarmer votre alarme Ring via Alexa ou l’application Ring. (Donc, si vous sautez l’abonnement, un clavier Ring est nécessaire pour l’armement et le désarmement)

Notifications d’alarme : Votre alarme Ring n’enverra pas de notifications en temps réel sur votre téléphone ou votre adresse e-mail. (Sans abonnement, vous ne recevrez que les notifications de sirène de la station de base)

Historique des événements : Auparavant, l’alarme Ring comprenait un historique des alarmes de 60 jours. Sans abonnement, l’historique des alarmes est réduit à 24 heures

Automatismes d’alarme : Sans abonnement, vous ne pouvez pas relier les sonnettes, caméras ou autres accessoires Ring à l’alarme pour les automatismes

Là encore, si vous possédez déjà une alarme Ring (ou si vous en achetez une avant le 29 mars), ces fonctions resteront gratuites. Ring Protect coûte 4 euros par mois, donc si vous avez envisagé d’acheter une alarme Ring, je vous suggère de le faire avant la date limite.

Des limites également pour les caméras et sonnettes Ring

Un abonnement à Ring Protect sera également nécessaire pour les modes « À la maison » et « Absent » des caméras et sonnettes Ring (ces modes vous permettent d’activer ou de désactiver l’affichage en direct et l’enregistrement). Cela dit, Ring exigera cet abonnement à la fois aux nouveaux clients et aux clients existants.

Il est clair que Ring essaie de forcer les nouveaux acheteurs d’alarmes à souscrire un abonnement, ce qui est décevant. La plupart de ces fonctions sont essentielles à un système de sécurité moderne — si vous n’êtes pas prêt à payer pour Ring Protect, je ne vous suggère pas d’acheter l’alarme Ring (sauf si vous pouvez en obtenir une avant le 29 mars).