La nouvelle sonnette vidéo de Ring peut enfin voir vos colis

Ring a accumulé un catalogue considérable de sonnettes vidéo au fil des ans, et elle en ajoutera une autre à sa liste en avril avec la Ring Battery Doorbell Plus. Disponible en précommande dès aujourd’hui et expédiée le 5 avril, la dernière sonnette vidéo s’appuie sur l’héritage de sonnette à batterie de Ring, offrant une multitude de fonctionnalités, un prix raisonnable et une autonomie étonnamment longue.

La durée de vie de la batterie est toujours un problème pour des sonnettes à batterie, car il n’y a rien de pire que de devoir constamment débrancher et recharger son appareil. Ring espère rendre ce processus un peu moins frustrant, car la sonnette Battery Doorbell Plus offre une autonomie trois fois supérieure à celle de la sonnette originale.

Selon Ring, cette meilleure autonomie provient en partie de « modifications logicielles » que l’utilisateur doit apporter en utilisant des fonctions telles que la détection de mouvement avancée, les zones de mouvement et le mode « personnes uniquement » disponibles dans l’application Ring. Ces fonctions réduisent la consommation d’énergie de la caméra puisqu’elle n’a pas besoin de se réveiller pour chaque petit mouvement. Mais, ces fonctions fonctionnent avec toutes les caméras Ring actuelles, et ne sont donc pas propres à la nouvelle sonnette.

L’installation est toujours aussi simple, car vous n’aurez pas à vous préoccuper de fils ou de sources d’alimentation externes. Il suffit de monter la sonnette, de la connecter à votre smartphone (ou à d’autres gadgets de la maison connectée) et elle est prête à fonctionner.

L’autonomie de la batterie est le principal argument de vente de la sonnette Battery Doorbell Plus, mais Ring ne s’est pas arrêté là. Le dernier membre de la famille des sonnettes vidéo présente également un nouveau ratio 1:1 et une résolution de 1536p. Il s’agit de la résolution HD la plus élevée de toutes les sonnettes vidéo alimentée par batterie de Ring, et le nouveau rapport hauteur/largeur devrait permettre de voir de la tête aux pieds non seulement les personnes qui se présentent à votre porte, mais aussi les colis déposés sur le pas de votre porte.

Un prix raisonnable

Tout ce qui fait la popularité de Ring — les zones de mouvement, les alertes de colis, le chiffrement de bout en bout, etc. Et malgré toutes ces fonctions sophistiquées, son prix est raisonnable : 179,99 euros.

La sonnette Ring Battery Doorbell Plus est disponible en précommande dès aujourd’hui sur Amazon ou sur la boutique en ligne de Ring, et sera expédiée à partir du 5 avril.