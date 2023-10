Ring célèbre Halloween en ajoutant d’effrayantes réponses rapides à ses sonnettes vidéo

Pour coïncider avec les réponses rapides effrayantes, Ring a également lancé de nouvelles tonalités de carillon , telles qu’ une porte grinçante qui s’ouvre et un orgue qui joue une musique sinistre . Si votre carillon ne prend pas en charge ces sons, vous pouvez les faire jouer sur votre enceinte connectée Echo à l’aide de l’application Alexa (il vous suffit de trouver votre sonnette, d’accéder à son menu Paramètres et de choisir l’un des nouveaux sons).

Disponibles sur presque toutes les sonnettes vidéo Ring (à l’exception de la première génération), les utilisateurs trouveront désormais les réponses rapides Hurlement de loup-garou, Enfants qui font des farces et attrapes, et Sorcière qui brûle le feu et Chaudron qui bouillonn e. Ces mélodies seront jouées pour vos visiteurs après qu’ils aient appuyé sur le bouton de votre sonnette, ce qui est le moyen idéal pour accueillir vos invités de manière effrayante.

Les sonnettes connectées vidéo Ring sont parmi les plus populaires de 2023, et pour célébrer Halloween, l’entreprise a lancé trois nouvelles réponses rapides pour son catalogue. Les trois sonneries sont inspirées d’Halloween, ce qui en fait un excellent moyen de préparer votre maison connectée pour les enfants .