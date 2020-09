Zoom ajoute la prise en charge des arrière-plans virtuels sur Android

Zoom s’est développé en tant qu’application de vidéoconférence cette année dans le contexte de la pandémie liée au COVID-19, et la plateforme ajoute occasionnellement de nouvelles fonctionnalités pour ses utilisateurs. Cette semaine, Zoom pour Android a été mis à jour avec quelques nouvelles fonctionnalités et corrections, dont le support de l’arrière-plan virtuel !

Depuis un certain temps déjà, Zoom offre la possibilité de changer d’arrière-plan et d’utiliser des arrière-plans virtuels sur Windows, macOS, iOS et iPadOS. La société vient de publier une mise à jour qui apporte cette fonctionnalité à Android.

Avec la dernière mise à jour de Zoom (version 5.3.52640.0920) sur Android, il y a quelques corrections de bugs, quelques problèmes résolus et quelques ajustements de fonctionnalités, mais il y a deux fonctionnalités clés dont les utilisateurs bénéficieront. En effet, vous pouvez désormais utiliser l’un des arrière-plans proposés par Zoom ou choisir une image dans votre galerie pour personnaliser vos appels vidéo. Vous pouvez activer les arrière-plans virtuels dans Zoom en appuyant sur l’option « Plus » et en choisissant « Arrière-plan virtuel ».

Comme le note Android Police, la fonction d’arrière-plan virtuel est limitée aux images pour l’instant. Sur d’autres plateformes, vous pouvez utiliser des images ou des vidéos comme arrière-plan. On peut s’attendre à ce que la société apporte un support pour les arrière-plans vidéo dans une prochaine mise à jour, au moins pour les smartphones dotés d’un matériel décent pour gérer la charge supplémentaire.

La pandémie ayant entraîné un grand nombre de personnes à faire du télétravail, l’ajout de cette fonctionnalité pour les utilisateurs d’Android est bienvenu, car elle leur permet de cacher les arrière-plans désordonnés pendant les appels vidéo.

D’autres fonctionnalités

Outre la nouvelle fonctionnalité d’arrière-plan virtuel, la dernière mise à jour améliore la synchronisation de l’intégration du calendrier et ajoute la possibilité de partager l’audio de l’appareil. Il est même possible de sélectionner sa propre salle de réunion, une fonctionnalité qui permet de diviser la réunion Zoom en 50 sessions distinctes.

Alors oui, si vous êtes quelqu’un qui attend d’utiliser des arrière-plans virtuels pour vos réunions Zoom depuis votre smartphone Android, vous pouvez vous rendre directement sur le Google Play Store pour obtenir la dernière mise à jour. Cependant, un récent changement est que la version Android de Zoom n’est plus supportée pour les Chromebooks. La raison n’est pas claire, mais l’outil de vidéoconférence ne peut pas être téléchargé depuis le Play Store sur un Chromebook, et les utilisateurs doivent utiliser le client Web, qui ne prend pas en charge la liste complète des fonctionnalités offertes par l’application.