Les codes sources de Windows XP et Office 2003 ont fait l’objet d’une fuite en ligne

Les codes sources de Windows XP, de Office 2003 et d’un certain nombre d’autres propriétés de Microsoft auraient fait l’objet de fuites sur la toile. Outre les deux logiciels susmentionnés, les codes divulgués concernent également Windows Server 2003 et toute une série de systèmes d’exploitation Microsoft plus anciens, y compris plusieurs versions de MS-DOS et de Windows CE/NT. La collection totale pèserait 43 Go et aurait été publiée en torrent sur 4 Chan.

Selon Bleeping Computer, qui affirme avoir pu accéder aux fichiers, le torrent comprend également un dossier média contenant une collection de vidéos sur la théorie de la conspiration concernant le co-fondateur de Microsoft, Bill Gates. Outre Windows XP (SP1) et Windows 2003, le torrent comprend également les codes sources supposés des logiciels suivants de Microsoft :

MS DOS 3.30

MS DOS 6.0

Windows 2000

Windows CE 3

Windows CE 4

Windows CE 5

Windows Embedded 7

Windows Embedded CE

Windows NT 3.5

Windows NT 4

L’auteur du téléchargement, qui a utilisé le nom d’utilisateur « billgates3 », a affirmé être un partisan des logiciels libres et open source (FOSS). Dans un courrier justifiant son action, il a déclaré que « l’information devrait être gratuite et accessible à tous ». Ils ont également insisté, ne serait-ce qu’un peu, sur le fait que Microsoft devrait se réjouir de la fuite, puisque l’entreprise adopte les logiciels libres. Ils ont également affirmé que ces fichiers ont été diffusés parmi les hackers pendant des années.

Sur la publication originale de 4Chan, ils ont dit « … bien que j’aie extrait des fichiers qui ont été compressés en utilisant d’autres formats de compression et que je les ai ensuite compressés en utilisant 7zip, je n’ai absolument pas modifié les fichiers sources réels de ce torrent. Ils sont tous intacts, donc toute modification potentielle du code source de Microsoft OG était là depuis le début… J’ai passé environ 2 mois à collecter toutes ces fuites et j’ai passé en revue toutes les archives pour m’assurer qu’elles sont authentiques ».

Bien que plusieurs sites aient déjà retiré les liens de téléchargement, le nombre de miroirs de téléchargement augmente à une vitesse fulgurante, il est donc peu probable que le code source disparaisse. En apparence, le code source, jusqu’à présent gardé privé par Microsoft et partagé avec les gouvernements dans le cadre d’un programme dédié, est tout à fait légitime, même si on ne sait pas exactement comment il a été divulgué sur le Web.

Un OS abandonné

Windows XP n’est plus supporté depuis avril 2014, le système d’exploitation est donc officiellement abandonné dès maintenant. Si beaucoup pensent que Microsoft aurait dû faire de Windows XP un logiciel libre en premier lieu, ce n’est pas nécessairement une approche que le géant technologique basé à Redmond apprécierait beaucoup.

Selon les données de NetMarketShare, plus de 1 % des ordinateurs dans le monde fonctionnent encore sous Windows XP, même s’il est possible que nombre de ces ordinateurs soient déjà équipés d’autres mesures de sécurité. Bien sûr, Microsoft recommande à tous de passer à une version plus récente de Windows qui est encore supportée.