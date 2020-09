Google Photos lance un nouveau menu de partage

Même si Android a une implémentation standard de la fenêtre de partage dans tout le système, Google Photos, pour une raison quelconque, a toujours eu un menu de partage ambigu dans l’application. Heureusement, la société a corrigé celle-ci dans Photos et l’a mise à la disposition des utilisateurs depuis une semaine environ.

Avec la nouvelle fenêtre de partage, vous n’aurez plus besoin de faire défiler horizontalement les applications tierces dans lesquelles vous pouvez partager des photos et des vidéos. C’était une perte de temps inutile.

La nouvelle fenêtre de partage s’ouvre comme la plupart des autres applications, mais il y a toujours des différences. Alors que les contacts des photos apparaissent toujours comme un carrousel de noms que vous pouvez faire défiler horizontalement, les applications tierces sont beaucoup plus faciles d’accès maintenant.

L’option « Créer un lien » et deux autres applications que vous utilisez fréquemment pour partager des photos s’affichent, suivies d’un nouveau bouton « Plus ». Appuyez sur ce bouton et la fenêtre de partage se développe pour vous montrer d’un seul coup d’œil davantage d’options de partage avec des tiers, plutôt que de vous obliger à les parcourir pour trouver l’application par laquelle vous souhaitez partager vos photos et vidéos.

Cela devrait faciliter et accélérer le partage de photos entre les applications. J’ai déjà la mise à jour sur mon Pixel 4, mais elle est probablement encore en cours de réalisation sur au moins certains appareils.