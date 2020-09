Le Bébé Yoda est le dernier et le plus mignon ensemble de LEGO

Le Bébé Yoda est le dernier et le plus mignon ensemble de LEGO

La première saison de The Mandalorian sur Disney+ en novembre dernier a conquis le cœur des téléspectateurs grâce à sa tournure originale sur la franchise Star Wars, et à une scénographie créative. Elle a également donné naissance à l’une des créatures les plus adorables et les plus mémorables de la franchise à ce jour qui a réussi à conquérir pratiquement tout le cœur d’Internet : le Bébé Yoda.

Techniquement nommé « L’enfant », le Bébé Yoda de la même espèce extraterrestre que Yoda est l’acolyte de base de la série TV — et maintenant les fans peuvent en construire un eux-mêmes grâce au nouveau set de construction Baby Yoda de LEGO.

Oui, il s’agit du Bébé Yoda (nommé L’Enfant par LEGO), et dans une bonne nouvelle pour 2020, vous pourrez bientôt mettre la main sur votre propre modèle de 19 cm du Bébé Yoda — et vous pourrez même le construire vous-même.

LEGO vient d’annoncer un ensemble de 1 073 pièces du Bébé Yoda avec une tête, des oreilles et une bouche articulées permettant de créer différentes expressions. Et avec la date de sortie fixée au 30 octobre, vous n’aurez pas longtemps à attendre pour commencer à construire l’une des pièces les plus populaires du design de personnage.

Le Bébé Yoda est-il aussi adorable sous forme de brique ? Peut-être pas tout à fait, mais cette perte de mignonnerie est compensée par le fait que vous pouvez le construire vous-même et en LEGO. Et comme nous le savons tous, les LEGO rendent instantanément tout plus cool.

L’ensemble comprend également une plaque d’information précisant l’âge et la taille de L’Enfant, ainsi qu’une mini-figure en LEGO du personnage. Il comprend même une version en LEGO du jouet préféré du personnage — la boule d’une manette de vaisseau (chacun à son objet fétiche), comme il le fait dans Star Wars : The Mandalorian.

Moins de 85 euros

« Lorsque j’ai reçu le défi de créer une version LEGO de L’Enfant en briques, je savais que je devais le faire correctement », déclare Michael Lee Stockwell, le responsable du design de Lego, dans un article de blog sur le site Web de LEGO.

L’ensemble du Bébé Yoda de LEGO est disponible en précommande dès maintenant sur Lego.com, et à 84,99 euros – il est loin d’être l’ensemble le plus cher chez LEGO. Et la date de sortie du 30 octobre se trouve être la même que celle de l’arrivée de The Mandalorian Series 2 !