Vous pouvez streamer gratuitement vos jeux Xbox One sur votre smartphone Android

Depuis quelque temps déjà, Microsoft tease l’arrivée d’une nouvelle application mobile sur Xbox, et c’est aujourd’hui le grand jour. Microsoft a lancé sa nouvelle application Xbox sur Android, et bien que l’application soit en version bêta pour l’instant, il semble qu’elle soit déjà capable de faire pas mal de choses. Cette application permet à Microsoft de faire un pas de plus vers l’unification de l’expérience Xbox, avant le lancement des Xbox Series X/S en novembre.

L’application est également livrée avec un certain nombre de nouvelles fonctionnalités, dont la principale est le Xbox Remote Play. Autrefois réservé aux membres du programme Xbox Insider, Xbox Remote Play fait exactement ce qui est indiqué sur la boîte : il vous permet de jouer à distance aux jeux que vous avez installés sur votre Xbox avec votre appareil mobile. Avec le lancement de cette application, la fonctionnalité de jeu à distance est accessible à tous, et pas seulement aux Insiders, Microsoft affirmant que les propriétaires d’une console Xbox peuvent se connecter à autant de consoles et d’appareils qu’ils le souhaitent.

Cette fonction est différente du service xCloud de Microsoft, car toute personne possédant un smartphone Android peut désormais jouer à tous ses jeux en streaming directement depuis sa propre console Xbox One. xCloud ne fonctionne actuellement qu’avec les titres Xbox Game Pass Ultimate, et les jeux sont plutôt diffusés en streaming à partir des serveurs cloud de Microsoft.

Parmi les autres fonctionnalités de cette application, citons un nouveau système de notifications unifié, dont nous avons déjà entendu parler. Ce nouveau système vous permettra de visualiser et d’effacer les notifications sur votre mobile, et une fois que vous les aurez effacées sur un appareil, leur statut sera mis à jour sur tous les appareils.

Les utilisateurs peuvent également utiliser l’application pour créer une Xbox Party et discuter avec leurs amis sur les consoles Xbox Series X/S (lorsque celles-ci seront disponibles), Xbox One et Windows 10.

Nouvelle fonction de partage

Une nouvelle fonction de partage est également disponible avec l’application, mais ce n’est que lorsque les Xbox Series X|S seront lancées que ces fonctionnalités seront pleinement exploitées. En effet, le nouveau contrôleur livré avec ces consoles est doté d’un bouton de partage intégré qui vous permet d’appuyer une fois sur le bouton pour capturer une capture d’écran ou de le maintenir enfoncé pour enregistrer un clip vidéo. Une fois que vous aurez capturé le contenu que vous souhaitez, vous pourrez le partager sur les réseaux sociaux ou avec des amis sur Xbox. Quel que soit l’endroit où vous le partagez, il ira dans une médiathèque associée à votre profil et accessible depuis l’application Xbox.

Il semble que la nouvelle application Xbox sera également profondément intégrée aux consoles de la prochaine génération, car Microsoft affirme que la première installation des Xbox Series X/S se fera à l’aide de l’application. Les propriétaires d’une console Xbox pourront également utiliser l’application pour installer des jeux, libérer de l’espace ou comme télécommande pour la lecture de médias. L’application est maintenant disponible sur le Google Play Store. Donc si vous avez une Xbox et un appareil Android, cela vaut probablement la peine de la télécharger.